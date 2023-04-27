連假變天跌10℃　梅雨最新預測時間出爐

▲每年5、6月為梅雨季。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（27日）表示，周六晚間到周日下一波鋒面系統通過，北部周日高溫對比周六一下子掉8-10度；真正容易因鋒面而下大雨的梅雨，目前資料看起來可能還是要等到5月下旬之後。

吳聖宇在臉書說，周五到周六白天各地大致都是多雲到晴天氣為主，東半部可能有些零星的地形降雨，山區午後因熱力作用，也會有些局部降雨；周六鋒面慢慢接近，山區午後降雨可能會比周五稍微明顯一些。

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吳聖宇指出，周六晚間到周日下一波鋒面系統通過，同時東北季風再度增強，北部、東半部將轉為有短暫陣雨天氣，中部也可能有些局部短暫陣雨出現機會，預報上來看雨勢並不大，南部就不受鋒面的影響，仍維持多雲到晴。

▼南部旱象急需梅雨來解渴。（圖／資料照／記者李毓康攝）



吳聖宇提醒，周日北部、東半部溫度又會大幅轉涼，北部、東北部高溫會降到20-22度，對比周六高溫一下子就掉8-10度之多，花東也會降到24-27度，降幅也有4-6度，溫度起伏變化很劇烈；中南部降溫就很有限，預估仍有28-30度或以上，南北之間又會有非常明顯溫差出現。

吳聖宇分析，下周一東北季風減弱，迎風面的東北部、東部仍有些局部降雨，中部以及北部逐漸恢復多雲或有陽光的天氣，南部仍是多雲到晴為主，溫度也將逐漸回升起來。

吳聖宇表示，進入5月也代表梅雨季節來臨，不過短時間內來看，還沒有很明顯典型梅雨環境要建立的趨勢，真正容易因為鋒面而下大雨的梅雨，可能還要再等等；目前資料看起來，可能還是要等到5月下旬之後機會才會比較大一些。