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土耳其台灣中心「募款1695萬」確定違法　集資平台回應了

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲土耳其台灣中心違法募款1695萬，集資平台「貝殼放大」將要求退款。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其台灣雷伊漢勒世界公民中心（下稱土耳其台灣中心）2021年在集資平台上架集資，最終募集到1695萬多元，不料近期被衛福部裁定集資違反《公益勸募條例》。對此，集資平台「貝殼放大」表示，將秉持一貫原則，積極配合主管機關裁定與指示，協助提案者退款，保障捐助者權利。

時代力量立委邱顯智日前在記者會上表示，土耳其台灣中心2021年在集資平台貝殼放大上架集資案，最終募得1695萬多元，但是這個集資案卻未向縣市政府申請許可、未申請取得勸募字號，且募資發起人「國際人道建築與教育協會」當時未完成立案程序，根本不具備合法勸募發起人資格，勸募明顯就是違法。

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邱顯智28日二度召開記者會，表示經過衛福部仔細調查，加上貝殼放大公司積極配合調查提供資料，衛福部掌握的服務協議書、匯款交易憑證等資料，已經足以認定裘振宇先生（土耳其台灣中心執行長）就是違法勸募的發起人，呼籲裘振宇盡速出面向捐款人與社會大眾說明，並依法退還捐款。

▲▼土耳其台灣中心違法募款 貝殼放大將要求退款。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲衛福部裁定，土耳其台灣中心違法募款。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

對此，擊資平台「貝殼放大」28日也在臉書表示，公司已收到衛福部公文副本，土耳其台灣中心2021年3月在本平台集資，過程違背公益勸募條例規範，將要求提案者配合返還集資款項給贊助者。

貝殼放大強調，將秉持一貫原則，積極配合主管機關裁定與指示處理，集資款項已於2022年全數交付提案者，公司會與提案者討論退款事宜，積極協助提案者建置完善退款機制、時程規劃及客服管道，以保障贊助者權利。

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