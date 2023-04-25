南投2屍3命車禍　死亡孕婦婆婆泣訴：老天爺怎麼先帶走黑髮人

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉伊達邵國小幼兒園的4歲女童「瑄瑄」，24日早上由楊姓母親騎車載送上學途中，不幸於伊達邵社區中正路入伊達邵國小牌坊轉彎處與物流車相撞，送醫後母女倆雙雙不治，且楊女已懷有身孕，造成2屍3命慘劇；由於瑄瑄家境不好、目前經濟全由母親工作支撐，校方已發起募款，地方公所也將協助申請中低收入相關補助，希望幫助喪家暫度難關。

▲婦人騎車載幼女上學，不幸於伊達邵社區入口出車禍雙亡。（圖／民眾提供，下同）

楊女一家5口住在埔里鎮桃米里，身後留下40歲丈夫、才6個月大的次女，以及70歲的婆婆；桃米里長曾秀桃在昨天慘案發生後，連日前往喪家關心慰問。

曾秀桃指出，該戶在20多年前921震災時淪為受災戶、目前亦為中低收入戶，而楊女丈夫過去曾任廚師，但新冠肺炎疫情爆發後工作就相當不穩定，目前待業在家照顧次女，家庭經濟全由楊女於超商一個月3萬元收入支撐。

楊女的婆婆身體狀況欠佳，最近才剛動完心臟手術出院，媳婦和長孫女雙雙殞命的憾事發生後，不禁向曾秀桃哭訴：「應該是白髮人先走啊，老天爺怎麼會先帶走黑髮人呢？」令人聞之鼻酸不捨。

曾秀桃表示，本次車禍對方物流公司有保第三責任險、可提供理賠，目前除有鎮公所協助申請中低收入補助，地方縣議員、縣政府等也都紛紛表達關懷，希望儘速協助該戶走出陰霾、恢復正常生活。