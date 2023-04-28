微軟停產自家品牌鍵鼠售完為止　全力投入Surface周邊配件

▲ 微軟停產自家品牌鍵鼠售完為止。（圖／翻攝自微軟官網）

記者樓菀玲／綜合報導

微軟決定停產自家品牌滑鼠、鍵盤與網路視訊裝置，將重心轉向 Surface 品牌電腦配件，包括滑鼠、鍵盤、觸控筆等。自1983年首度推出滑鼠並搭配 Microsoft Word 和 Notepad 銷售以來，這象徵著微軟品牌電腦硬件的終結。

微軟向 The Verge 表示，將專注於 Surface 品牌的 Windows 電腦配件，並持續提供包含滑鼠、鍵盤、觸控筆、擴充底座及相關配件等在內的 Surface 品牌產品。現有的微軟品牌電腦配件將在庫存售完前，依原價在現有市場繼續銷售。

儘管微軟將繼續生產 Surface 品牌的鍵盤和滑鼠，但其價位較高，目前尚不清楚低成本微軟品牌配件是否會轉向 Surface 系列。同時，微軟廣受好評的人體工學鍵盤可能亦面臨退出市場的命運。儘管微軟有提供 Surface 品牌人體工學鍵盤，但其售價為 129 美元，遠高於普通微軟人體工學鍵盤的 59.99 美元。微軟對此尚未置評。

在微軟宣布調整電腦配件策略並削減 10,000 個工作職缺後，PC市場正陷入困境。近期微軟財報顯示，包括 Surface、PC配件和 HoloLens 在內的設備收入同比下降 30%。