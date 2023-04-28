妹子上課「內衣扣突彈開」崩潰！　一票人揪出問題：妳穿錯了

▲原PO內衣突然鬆掉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

內衣是許多女性必不可少的貼身衣物，但你知道究竟要怎麼穿嗎？一名女網友表示，最近突然發現不知為何，內衣扣常常會突然彈開，好奇是不是因為內衣鬆掉了。文章曝光後掀起討論，不少人看到她穿內衣的方式，紛紛指正「一開始就穿錯了！」

原PO在Dcard發文表示，最近上課上到一半，內衣扣突然彈開了，讓她覺得超級尷尬，直呼「真的很想死」。沒想到之後某次去吃飯，她的內衣扣又突然自己鬆開了，讓她覺得很奇怪，「這樣是內衣穿到變鬆，該換了嗎？」

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原PO表示，雖然有上網找資料，但仍搞不清楚是因為什麼原因，導致內衣突然鬆開，因此才決定PO文詢問。她也透露，自己平時穿內衣都習慣直接扣到最緊，因此也想問，是不是自己穿內衣的方式不對，「還是我穿失敗，要扣在最外面？」

文章曝光後掀起討論，網友紛紛指出「扣子應該是U型，開口應該鬆了，壓緊一點就好」、「如果真的不行，也可以去寶雅之類的，都有賣一小片的扣子，就自己縫著換，也不會太貴」、「內衣每半年就該換一批啦」，也有人笑說，「我之前遇到這個情況的時候，被一個朋友開玩笑的說：該不會是妳又長大了吧，我還真的在逛百貨公司的時候去內衣店，結果真的變大了，所以不一定是鬆了，有可能是變大了」。

另外，還有人糾正，內衣應該從最外面往裡面扣，「除非原本就買了下圍過大的內衣，不然新的內衣不太建議一開始就扣最裡面，3格的用意是讓妳穿鬆了可以扣緊一些，一開始就扣最緊的，內衣鬆了就沒得微調了」、「新內衣應該要扣最外面，因為內衣會越來越鬆，就可以往裡面扣」、「一開始就穿錯了啦～要從外面往裡面扣，然後不知道妳內衣穿多久了，之前有看到醫生說內衣穿半年就要汰換，妳也可以參考喔」。