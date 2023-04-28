肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

記者林育綾／綜合報導

炸雞鐵粉必衝！迎接五一勞動連假，肯德基4/29~5/1連續3天推出優惠，一次爽吃6塊咔啦脆雞、原味蛋撻，搭配百事可樂，原價729元，限時下殺55折只要399元。此外還有「+1元多1件」、66元點心套餐、個人套餐及6款雙人套餐的超值優惠，讓大家在家追劇或聚會爽吃。

▲肯德基4/29~5/1推出連續3天限時優惠，蛋撻、炸雞爽吃399元。（圖／業者提供）

肯德基4/29~5/1推出連續3天限時優惠，只要在點餐輸入或出示優惠代碼「40495」，就能以399元享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6+人氣原味蛋撻x6＋百事可樂1瓶，等於折扣下殺至55折，就可炸雞、蛋撻2大美味一次擁有。

▲肯德基連假快閃三天優惠。（圖／業者提供）

而即日起至5/1期間，肯德基還有倒數4天搶攻普發6000優惠，包括「+1元多1件」、66元點心套餐、6款個人套餐、6款雙人套餐的超值優惠組合。其中「+1元多1件」包括雞汁風味飯、香酥脆薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯、百事可樂等人氣餐點。

▲肯德基5/2-5/12再推母親節專屬優惠。（圖／業者提供）

5/2-5/12再推母親節專屬優惠，只要透過網路訂餐於一日前進行預購，滿800元送原味蛋撻禮盒兌換券，抵用券於下次消費滿185元後兌換 ; 還有滿1600元加碼再送原味蛋撻禮盒1盒，等於吃越多省越大。

另外，漢堡王即日起至5月7日祭出「8大人氣品項買1送1」優惠活動，優惠品項包括中份薯條、6塊雞塊、小份洋蔥圈、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、小華堡及西部小華堡，只要門市出示優惠券畫面即可爽吃買1送1，提醒該優惠不適用於部分門市。

而摩斯漢堡也祭出咖啡「加1元多1件」，即日起至5/1止，凡在摩斯購買綜合莓果蒟蒻冰茶或綜合莓果熱茶，享第2杯半價優惠及中杯摩斯咖啡「加1元多1杯」。即日起至5/16，加碼推2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。

▼漢堡王「8大人氣品項買1送1」優惠活動。（圖／業者提供）

▼肯德基即日起至5/1優惠碼一次看。（圖／業者提供）