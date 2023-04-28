點名台灣！巴拉圭總統候選人：必須補償我們的損失

▲巴拉圭反對黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

我邦交國巴拉圭30日舉行總統大選，大選結果恐怕將決定台灣是否能保住這個南美洲唯一友邦。反對黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）直言，台灣付出太少，若想要阻止巴拉圭轉向北京，需要補償巴拉圭失去的機會，台灣可以做的、能貢獻的事情還有很多。

金融時報報導，這是艾里格里第三次競選總統，曾於今年公開表示若當選將與台灣斷交。他說，巴拉圭現階段與台灣的關係讓國家經濟蒙受損失，「我們沒有看到台灣做出巴拉圭這樣的犧牲，並不是說我們一定要和中國建交，但我們不能忽視國家利益」。

巴拉圭是擁有700萬人口的內陸國家，也是全球第四大黃豆出口國與第八大牛肉出口國，農業遊說團體多年來抱怨，選擇當台灣盟友、不與中國大陸建交，損失數十億美元的收入。鄰國巴西、阿根廷也都是黃豆與牛肉產地，均與中國有外交關係。

艾里格里直言，台灣需要彌補巴拉圭失去的機會，「我們不打算談論金額，只想說，台灣給的承諾太小，我們認為，（台灣）可以做的事情、能貢獻的事情還有很多」。巴拉圭力挺台灣的現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）去年也透露，台灣應該要投資10億美元，幫他頂住要求改變外交立場的壓力。

南美洲曾經是台灣許多邦交國的所在地，但中國大陸透過承諾增加投資貿易進行拉攏，使其轉向北京，包括巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯都在近年改變立場。

儘管艾里格里表態將與台灣斷交，但他說，若當選總統，台灣仍可針對新的雙邊關係進行談判協商，堅稱尚未做出最終決定。