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嘉義輕度自閉生遭霸凌捉弄！撿刀片被恐嚇　父怒校方欺騙秒報警

▲▼嘉義市政府教育處。（圖／翻攝自谷歌地圖）

▲嘉義市政府教育處。（示意圖／翻攝自谷歌地圖）

中央社

陳姓家長27日向媒體投訴，患有輕度自閉症的兒子就讀嘉義市某私立學校國中部時，遭到同宿舍學長、同寢室室友霸凌，告知學校介入處理未果，兒子只好轉學並報案；學校對此回應，全案調查中。

學校27日發布新聞稿回應，學校3月28日知道此事，依規定校安通報並召開防制校園霸凌因應小組會議受理調查中，待調查小組調查屬實、完成結案報告後，再啟動相關懲處與輔導措施。

學校強調，全案啟動調查中，在未完成調查前，依法必須遵守保密原則，調查不公開，且學校不可違反法規對尚未有確切調查結果的事件行為人立即做處分，或甚至要求其轉學，因此無法及時滿足學生家長的訴求，學校也感到遺憾。

陳姓家長向媒體投訴，患有輕度自閉症的兒子今年3月28日搬離學校宿舍時帶了一大包垃圾，追問之下才知道兒子從新生入學就遭到霸凌，隔天立即帶兒子到派出所報案，30日辦理轉學。

陳姓家長表示，兒子曾遭同宿舍學長、同寢室室友以不同方式捉弄，或以借錢名義每週索取新台幣20到50元，甚至學長以購買雷射筆為由，向兒子騙取7000元，因被家長發現才曝光、通知校方介入。

陳姓家長說，兒子除被捉弄外，還有被要求波比跳、交互蹲跳、仰臥起坐、舉重，做橋式、拱橋等動作，由於兒子怕被打，持手機偷錄下過程。

此外，兒子某次撿到刀片，3人旋即拿刀片恐嚇兒子，還要求不能告訴別人，否則要「打他打到殘廢」。

陳姓家長細數兒子在校期間發生的事情，陸續有通知校方處理，其中導師、教官、舍監也都知道兒子被同宿舍學長、同寢室友等3人捉弄，卻只有1人受處罰，其他人沒事，不滿學校老師等教育人員沒有主動通報還欺騙家長，已向警方報案要求依法究辦。

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