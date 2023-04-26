交通部邀集觀光業者嘉義座談　全力衝刺來臺旅旅遊人次

▲▼ 交通部舉辦觀光界座談會，呼籲產業互利齊合作，觀光讓台灣發光。（圖／記者翁伊森翻

記者翁伊森／嘉義報導



交通部25日辦理第二場次「2023觀光業界座談會」(中部場)，由交通部長王國材率觀光局長張錫聰以及阿里山、日月潭及參山等三管理處處長，並邀立法院陳明文委員、王美惠委員、馬文君委員、嘉義縣翁章梁縣長、嘉義市黃敏惠市長、各級機關首長或代表，以及中臺灣在地食、宿、遊、購、行等各觀光產業公協會代表與夥伴約350位，齊聚共同商討疫後國際觀光趨勢相關議題。



翁章梁縣長於會議中邀集現場觀光夥伴共同到嘉義旅遊，勉勵觀光夥伴一同提升觀光旅遊之品質，黃敏惠市長也感謝觀光業者在疫情期間的努力，疫後更要拚觀光,帶著業者走向國際，陳明文委員則強調升格觀光署的重要性，在立法院也會著眼於觀光前瞻預算之有效運用，王美惠委員則是提出疫情期間觀光業者很辛苦，感謝嘉義觀光業者夥伴的堅持與不放棄，並請交通部儘快將嘉義的輕軌相關計畫完成，馬文君委員則是期待健全交通路網，以串接中部觀光圈各區資源，讓觀光產業儘速蓬勃發展。最後，王國材部長更是提出觀光產業未來的發展指日可待，區域大整合，讓台灣的觀光產業得以在國際間發光發熱。



臺灣在疫情期間國境封鎖，觀光局仍積極致力於觀光圈政策推動，中部觀光圈肩負著臺灣觀光的命脈及樞紐位置，除位處遊客南來北往必經之地，還有國內外著名的阿里山、日月潭、梨山、八卦山及獅頭山等景區分屬其間，群山巍峨，風景優美；在中部觀光圈跨域間有精彩的現代城市人文生活、歷史古蹟、老屋建築、百年林業鐵路、原住民文化及客庄文化，穿梭在時代故事和人文風景的時間軸，呈現豐厚人文且多元的底蘊；中部的美食小吃之旅、優質的農特產品及各式特色伴手禮，滿滿的在地味，總是讓遊客回味無窮。



交通部王國材部長表示，今年觀光局來臺旅客目標為600萬人次，昨日以迎來150萬入境旅客，遠遠超越本年度第1季82萬人次之目標，此次座談會六大結論包含國際觀光起飛，吸引國際人士來臺；缺工採短期補助提供正向工作條件；纜車、輕軌、人行步道改善、台灣好行等交通政策規劃改善；智慧觀光及低碳旅遊的推動，推展優質旅遊並期許與各區域觀光產業夥伴合作，全力衝刺來臺旅旅遊人次。



在國境開放後一系列促進觀光產業方案預計5月起上路，除針對來臺自由行旅客有機會抽中5000元消費金外，還有旅宿業者增僱獎助金、台灣好行搭乘半價優惠活動，以及「在地有腳」交通接駁補助，提供觀光景點、交通場站、旅宿間目的地旅遊有更便利之交通串接，讓遊客更深度及廣度體驗各區域旅遊新亮點及特色旅遊主題。



交通部觀光局今(112)年度規劃辦理南、北、中、東等4個場次座談會，今日中部場包含大阿里山、235區域、大草嶺、日月潭、中彰、竹竹苗觀光圈，由各觀光產業代表與夥伴先進展開促進觀光產業復甦相關議題意見交流，透過公部門與觀光圈產業夥伴間發揮跨域合作加乘的效果。會中安排觀光圈產業成果展，呈現各觀光圈多元且豐富之旅遊商品包含特色伴手禮、特色農特產、文創工藝商品、旅宿等，提供國內外際旅客更多優質的新選擇。



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