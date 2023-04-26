24歲人妻「每天夜班12hrs」猝死！2個月只休2天　公司拒賠：臨時工

▲24歲女子疑似勞累過度在宿舍猝死。（圖／翻攝自新源視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

一則關於工廠勞動強度過大導致工人猝死的資訊，近日引起了大陸網友的廣泛關注。一名24歲人妻近日猝死在工廠宿舍，王姓丈夫控訴，妻子因工廠勞動強度過大猝死，「連續加班兩個月，平均每天工作時長達十多小時。」對此，資方卻只願支付一兩萬元（人民幣，下同）的喪葬費，這讓王男倍感無奈和委屈。

據《新源視頻》報導，近日，王男在網上求助稱，妻子今年24歲，身體一直很健康，育有兩個孩子，「此前她身體很好，2月初到上海一電子廠打工，每天工作近12小時，兩個多月只休息了2天。」

他認為，妻子上夜班勞動強度過大，「晚上7點半到早上7點半，偶爾還會到8點半。」4月15日下夜班後，死者回到宿舍休息，傍晚被舍友發現已經沒有心跳，在睡夢中猝死。王男回憶，當時接到了妻子舍友的電話，說他妻子好像不舒服，「一直叫不醒。」

家屬接到通知，半個小時後趕到時，人已經被拉到殯儀館。經過醫院的檢查，初步診斷為心源性猝死。

王男悲痛欲絕，他認為妻子的死亡與工廠的過度勞累有直接關係。他進一步稱，妻子是和仲介（第三方）簽訂的勞務合約，仲介並未給其繳納社保，她也沒有任何的保障和福利。

王男向仲介方提出了賠償要求，但仲介方卻以各種理由推脫責任。他們表示，妻子的死亡與工作無關，只是個人身體原因造成的，他們出於人道主義僅願支付一兩萬元的喪葬費，並不承認任何法律責任。王男對此表示不能接受，他希望能夠得到公正的處理和合理的賠償。

對此，涉事公司的人力資源管理有限公司負責人稱，逝者是臨時工，購買的有雇主責任險，需要家屬提供屍檢報告才能與保險公司協商。