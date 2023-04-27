航警局安檢採購弊案大逆轉！2警官1緩刑1無罪　蔡姓廠商也免囚

▲桃園地院審理航警局陳姓等3名官商涉及Ｘ光機採購弊案，今下午宣判，圖為採購的X光機。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局為桃園國際機場採購X光機遭檢舉2警官涉嫌放水並洩漏底標給蔡姓廠商，讓蔡牟取不法利益高達7462萬元，桃檢指揮調查人員搜索，將涉案3線1星林姓安檢科長、陳姓警務正與蔡姓廠商依貪汙罪嫌起訴；桃園地院審理後今天傍晚宣判，林姓科長犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，處有期徒刑2月，緩刑2年。陳姓警務正無罪，蔡姓廠商犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，航警局2019年間爆發桃園國際機場X光機採購弊案，內容包括「年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」、「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」遭檢舉有弊端，桃檢檢察官指揮調查局中部機動站與桃園市調查處搜索調查。

▲桃園地院審理航警局陳姓等3名官商涉及Ｘ光機採購弊案，圖為採購的X光機掃描儀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方將陳姓警務正、林姓安檢隊科長與蔡姓廠商等3人提起公訴，檢方查出陳、林等人在採購X光機電腦斷層掃描儀涉嫌放水並洩漏標案底標等，讓蔡牟取不法利益高達7,462萬元，蔡則幫林支付10萬元新屋裝潢費作為回報，桃檢依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商等人提起公訴。

桃園地院今天傍晚宣判，其中蔡姓廠商犯行使偽造私文書罪，足以生損害於公眾或他人，處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日，緩刑參年，並應自判決確定之日起6個月內向檢察官指定之公庫支付新台幣30萬元；林姓科長犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，並應自判決確定之日起6個月以內向檢察官指定之公庫支付5萬元；陳姓警務正則無罪。，此外，蔡姓廠商與林姓科長其餘被訴部分均無罪，還可上訴。