還缺243人力！議員批蔣萬安為拚政見　「空轉570長照床」壓縮一般床

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安選前承諾，將運用台北市聯合醫院體系提升長照量能，在6個月內增加500張長照床，但上任後改稱6月底設置322床、12月底才達570床。不過民進黨台北市議員顏若芳質疑，就算今年年底達到570床，缺少的243名長照人力也無法補足，等於空轉570床，卻壓縮一般病床需求。

蔣萬安26日下午在台北市議會針對第⼀次追加減預算案編製結果報告及備詢。顏若芳表示，蔣萬安追加0.49億預算，就是為了趕快落實長照500床政見，衛生局給出「6月底要設置322床、12月底要設置570床」答案，但現在長照人力仍缺243人，衛生局要花多久時間才可以補足人力？蔣萬安回應，他知道現在人力不足，但會在人力補足時才開長照床位。

顏若芳提及，北市府規劃今年底有570張長照床，可是卻缺了243名長照人力，預計要在2023年至2025年才有可能編制完成，等於今年年底有570張長照床，是「看得到卻用不到」，蔣萬安為了落實長照500床政見，卻無法符合床位跟人力比，「設置這500床等於沒用，你這政見等於沒有用！」

蔣萬安提及，確實現在人力不足，要招募或訓練都是很大挑戰，目前衛生局規劃可能需要期程，而北市府會盡全力加速提前。但顏若芳質疑，年底也沒辦法增加到這麼多長照人力，等於擺設500床卻無法讓民眾使用到，「等於是設置且花了錢， 卻空轉一個床位。」

顏若芳擔憂，長照500床用掉聯合醫院單人房、雙人房，壓縮到一般病房需求，「市長你這樣規劃，我覺得非常草率。」床位與人力無法配置，只是為了完成自己的政見，卻使民眾無法使用，希望蔣萬安把後續配置完全落實後，再來開出此政策，否則是「有床卻用不到」。

▼台北市議員顏若芳。（資料圖／記者李毓康攝）