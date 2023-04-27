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社會 社會焦點 保障人權

又抓包！陸企違法在台設公司　挖角科技人才拿下知名筆電大單

▲秒算44.2萬兆 全球最快超級電腦正式啟動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸ODM大廠「華勤通訊」公司，陳姓副總裁透過台籍人士在內湖區成立「啟晟通訊科技公司」、「凌昇科技公司」作為在台辦公室。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

祭高薪挖科技人才！大陸ODM大廠「華勤通訊」公司事業部陳姓副總裁，透過台籍人士在內湖區成立「啟晟通訊科技公司」、「凌昇科技公司」作為在台辦公室，違反從事招募人才及筆電研發、手機代工等業務，士林地檢署偵查後，將凌昇蕭男、啓晟負責人張男，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴；陳男另行通緝。

45歲張男為華勤技術公司總監，負責MB產品發展(主機板)為華勤在台分公司啓晟、凌昇實際負責人，40歲蕭男為華勤第一筆記本事業部的硬件部經理，也是凌昇登記負責人。

張2019年間租用內湖區瑞光路2樓辦公室成立啓晟公司，招募員工組成結構、項目、散熱、電子工程等部門，替華勤在台從事筆記型電腦硬體及軟體設計研發，啓晟也會將應徵履歷寄到華勤決定是否錄取，然而部分員工面試是直接與華勤面試，錄取後即可得華勤員編。

華勤會將開發台灣客戶筆電需求後，聯繫啓晟，安排專案會議，讓啓晟知道專案內容及人力需求，啓晟專案人員則會派人去專案的台灣廠商華碩、宏基、HP接洽他們的需求，設計出解決方案，華勤也會同步掌握進度及成果，並共同參與與台灣客戶視訊會議，啟晟將設計成果回傳給華勤，華勤開始在大陸工廠生產筆電。

至於，啓晟租金等開支皆由華勤簽核報銷，透過上海招商銀行帳戶匯入啓晟公司帳戶內，員工薪水則是華勤與勤業事務所聯繫，核對無誤代轉至啟程員工帳戶內。

張的工作則是指揮員工從事電腦硬、軟體設計研發，研發結果直接或間接交給華勤，若啓晟員工離職，也分三道流程，皆由華勤高階主管、HR總監審批，最後辦理離職交接，凌昇公司也以此手法進行。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲又見陸企違法在台成立辦公室招募人才還拿下大單。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

全案經士林地檢署檢察官2021年8月指揮桃園市調處持票搜索，因此曝光大陸隱身台灣偷挖高科技人才，甚至破天荒拿到宏碁、華碩等台灣筆電品牌訂單。

張男、蕭男偵查時均表示自己是公司負責人，台灣員工離職確實要透過大陸華勤相關部門主管核准才能離職，其中1名員工證述說，啓晟公司營業項目就是替華勤就筆記型電腦開發、設計並與台灣客戶如華碩溝通及改善，甚至也指出，確實有華勤員編也有相關系統使用權限。

馮姓證人說，就職期間都由華勤公司指示辦理專案內容為何，專案也都是先由華勤公司開發客戶筆電需求，再開啟專案交給啓晟處理，通常都是筆電設計方案，公司也會派人到台灣廠商接洽需求，再設計出解決方案，最後由華勤生產筆電。

檢察官根據數名證人證述、人力銀行網路徵才廣告、台灣公司員工資料表、電子郵件等，認張、蕭男違反兩岸條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動提起公訴，陳另行通緝。

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