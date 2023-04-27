老婆前男友太帥！理科直男婚後「偷做1事」　結果慘離婚

▲婚姻破碎。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

一名理科直男因為害怕老婆跟帥氣前男友有染，竟偷偷跑去做親子鑒定，雖然結果確認兒子和他的親子關係，但他卻沒將鑒定書消毀，還被老婆發現，結果女方就這樣憤而提離婚，如今隨著他在工作上因婚姻問題無法專心而出差錯，老婆也心有不忍的約他出來吃飯講開，他因此急忙詢問網友要怎麼挽回這段婚姻。

一名男網友在25日晚間於《匿名公社》發文指出，自己和太太是婚友社介紹的，「她很漂亮，很年輕，小我6歲，配對成功時我很興奮，交往時也納悶她這麼漂亮怎麼可能沒人追，當時她只是淡淡的說…因為沒遇到合適的，但當我問她 所以我算合適嗎？她沉默了，沒說話。」

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直到半年後，他們走在金山街上，她太太突然停了下來，然後抬頭問他，「你願意跟我結婚嗎？」自稱身為理科直男體質的原PO當下愣了快1分鐘都沒說話，「直到她又再問了一句，我才像是被雷打到一樣，瘋狂的喊著我願意。」接著他們隔天一早就向公司請假去登記了。

但原PO表示，幸福只維持短短的3年，就在太太懷老大的時候，她的舊情人出現了。他坦承，「我只有170，長得就像大眾說的，很老實，而她的舊情人至少有185，不但年輕還很好看，好看到我都忍不住多看幾眼的那種。」

後續老婆雖承諾不會再和他聯繫，也有請他別再來打擾，但直到孩子順利出生後，原PO又發現他們在臉書上仍有聯繫，「或許是自卑感作祟，也或許是被嫉妒衝昏了腦袋，我居然偷偷跑去做親子鑒定，雖然結果確認是親子關係，而我也當成秘密絕口不提，但沒將鑒定書消毀，是我這輩子最後悔的事情。」

太太最終還是發現了，而他們免不了的也大吵了一架，「我做親子鑒定的行為，無疑讓她感到羞辱。」最終原PO老婆冷淡的提了離婚，並帶著孩子搬回娘家，「或許是顧慮我的面子，她並沒向她娘家爸媽說這件事，所以長輩們只知道我們吵架了。」原PO也透露，這段時間他往返竹北竹南多次，也曾跑去女方的公司找人，但全吃了閉門羹，連兒子也看不到。

接著，可能是出於對太太的內疚和自責，原PO破天荒的在工作上鑄下大錯，並被上級懲罰、被迫休假，「這件事情鬧的蠻大的，她也從共同朋友裡得知了，睽違快2個月，她終於打電話給我，雖然語氣平淡冷漠，但我還是很感動。」原PO也興奮的表示，「已經約好明天晚上一起去吃飯，我該準備什麼才好，我想用力努力的挽回她，我也會盡力的彌補，不知道她願不願意原諒我？」

貼文一出也引發網友熱議，「半年後發現你在匿名公社把她的事說出來~再次喊離婚搬回娘家」、「搞不好只是利用前任逼男方離婚」、「還保留證據！看完就該銷毀了！這已經在你老婆心裡造成莫大的傷害。是怎麼填補都沒辦法完整的！」「應該要了解一下她跟前任交往分手，到認識你之前有什麼故事。」

不過也有網友認為「只有我覺得光是一直跟前任聯絡就很不行嗎......而且也答應老公不聯絡了，那為什麼又要一直連絡咧？」

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