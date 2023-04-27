日韓菲軍武費全增高　黃重諺：難道因為他們沒接受「九二共識」？

▲總統府副秘書長黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文的軍事採購、國防預算經費，自上任至今，已經超過前總統李登輝、陳水扁跟馬英九。對此，總統府副秘書長黃重諺27日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，今年日本、南韓、菲律賓都把國防預算提高，「社區有安全，誰想花錢裝保全？」鄰居都可靠可愛，就不會多出這些，但重點來了，日本、韓國都在增強軍備，不是因為沒有接受九二共識就被繞吧？

對於外界指控蔡英文對美軍事採購、國防預算創新高，超過李登輝、陳水扁與馬英九一事，黃重諺比喻，「社區如果很安全，那就不用花錢買保全」，但今年趨勢是，日本是過去幾年來，國防預算最高的時候，而且還要再增加。

黃重諺指出，南韓的國防預算也是過去10多年來拉到最高的時候，至於菲律賓也不用說了，不僅預算增加，還跟美方洽談設立軍事基地，最近還有20年來最大的共同演習。

「社區裡面的鄰居，都要加裝鐵窗了。」黃重諺表示，這是不是表示社區裡面的哪個人有狀況，而且中國軍費也創新高。他笑說，其實蔡政府的很多預算也有創新高，好比在長照的預算也是新高的。

對於5月初，外界形容「軍火鯊魚」要來台訪問，是否把台灣當大肥羊？黃重諺表示，美台商會的這一團來，這件事交給財經版會不會比較清楚，不過簡單說，今年以來，全球軍工產業有受到關注，在烏俄戰爭後，很多國家都覺得要加強一下，所以全球的國防工業有受到注目。

黃重諺表示，美中貿易戰下，民主國家之間，尋求安全的關鍵零組件，說這是賣軍火，但軍售這件事是有程序的，大家也都看得到，說是推銷反而更像是訪商。他說，自己沒有買股票，但有買的人都知道，國內跟軍工有關的股票都有上來，軍用通訊、軍用規格的東西等，好比可抗紅外線布料、金屬等。

黃重諺強調，「社區有安全，誰想花錢裝保全？」鄰居都可靠可愛，就不會多出這些，但重點來了，日本、韓國都在增強軍備，「不是因為沒有接受九二共識就被繞吧」？他說，沒有準備就會更危險，烏克蘭戰爭啟示是「準備」，把陸軍加強好，城鎮守護好，這應該是「嚇阻」，當敵人覺得進入到農場裡面，沒有辦法好好走出去，他就要想很久，做相關準備時候，思慮重點是這個。