總統府副秘揭「台灣三蠢」：印度神童、九二共識治百病、自衛是挑釁

▲總統府副秘書長黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統府副秘書長黃重諺27日接受資深媒體人黃光芹訪問時分享，最近他跟幾位年輕學者聊天，大家共同認為台灣社會有「三蠢」，第一是印度神童說什麼，第二是九二共識治百病，最後是把自我防衛當挑釁。

黃重諺在訪問中表示，從國際間，包括台海、印太區域的基本情勢看，大家都有共同底線，就是片面改變現狀，尤其是以軍事武力改變現狀，而執政團隊就是要確保這個現狀維持下來，這也是政府應該要做的跟基本立場。

黃重諺分享，上個禮拜跟幾位年輕學者聊天，剛好有聊到一些事情，大家共同認為，台灣社會最笨三件事，也就是「台灣三蠢」，第一蠢是印度神童說什麼，大家跟著說什麼（指媒體），搞不好說5天後台灣會怎麼樣，結果5天後其實也沒有怎麼樣；他笑說，現在比較少了，變成是什麼命理師之類的。

黃重諺說，第二蠢是「九二共識治百病」，認為九二共識可以處理經濟、政治，但假設這幾年沒有九二共識，但這幾年的台灣在全球總體經濟上，從一中市場脫離，從「代工」成為「高科技供應鏈」的前端，且總體經濟規模是之前的倍數；若從印太區域位置上看，大家過去講的是「大中華圈」，但現在大家覺得台灣很重要，台灣走出一個台灣人自己的規模跟國家推進的想像。

至於台灣最後一蠢，黃重諺表示，就是「把自我防衛當挑釁」。他笑說，如果說強化防衛是挑釁，這樣的話「反攻大陸」的時代，那很可怕啊！