賴清德為何道歉？她曝「思覺失調」正名過程　「污名化應劃下句點」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德、國民黨主席朱立倫近日開始政治路線口水戰，互指對方「精神分裂」，賴昨日則公開向病友及家屬道歉。對此，時代力量黨主席王婉諭27日解釋精神分裂到思覺失調的正名過程，她指出，正名之後，患者的就醫率有大幅提升。因此希望社會大眾可以看見正名運動的努力與成果，不再將帶有污名色彩的「精神分裂」一詞作為相互攻擊的武器。

王婉諭表示，近來，藍、綠兩黨黨主席在政治口水戰中，接連使用「精神分裂」互相攻擊，引發病友及民間團體的抗議。賴主席昨天已公開向病友及家屬致歉，但朱立倫主席未有回應。且仍有許多人用「精神分裂」一詞來做政治攻擊，因此自己想再談談去污名的背景與重要性，希望這種惡質（ok-tsit）行為，能夠劃下句點。

王婉諭表示，思覺失調症不是絕症，早期就醫、治療，穩定服藥或施打長效針劑的情況下，其實可以讓病情獲得控制，也能讓患者的狀況趨於穩定，避免病情加重或惡化。

王婉諭指出，過去台灣社會對思覺失調症的症況並不熟悉，當患者發病時，經常被貼上「中邪」、「煞著（suah-tio̍h）」、「被附身」的標籤，而被帶去收驚或抄經文。

王婉諭表示，也有許多患者或家屬因為病名「精神分裂」，誤以為是難癒之症，不敢接受正規治療，難以接受確診的事實。或是擔憂一旦診斷確認，便會被旁人貼上標籤，因而諱疾忌醫，甚至拒絕衛生所或社會局的訪視。若無接受治療，一次次的發病，不僅會讓當事人離復原之路越來越遙遠，也將讓患者與家庭、社區衝突升溫，造成憾事。

王婉諭指出，為了消除這種社會污名，醫療、社福、心衛領域的專業人員，以及民間團體、病友與家屬團體，都一直很努力地消除阻礙，希望減少生理、心理、社會、經濟層面的負擔，讓更多患者能夠走出家門，及早就醫、穩定治療。其中一項重要的成果，便是正名運動。

王婉諭解釋，日本、韓國、香港等地陸續推展正名運動，而台灣也是在許多專業人士長年奔走下，終於在2014年正式宣佈，以「思覺失調」取代「精神分裂」的翻譯，並由衛福部推動、落實在政府的各項文件之中。「失調」兩字，再次強調了，患者有恢復的可能性，也象徵著患者有機會融入社會。



王婉諭表示，日本的經驗顯示，由病名引發的誤解，是許多患者中斷治療、回診比例低的原因之一，在正名之後，患者的就醫率、家屬的支持度等，也都有大幅提升。因此希望社會大眾可以看見正名運動的努力與成果，不再將帶有污名色彩的「精神分裂」一詞作為相互攻擊的武器。

王婉諭直言，貼標籤，只需要短短的幾秒，但去除污名，需要長年的努力。正名運動推展至今將近十年，還是有許多人在病發時被帶去誦經、收驚，也還是有許多病友害怕病史被發現，必須躲起來服藥。

王婉諭指出，如果可以，請理解患者與專業工作者的困境，讓「精神分裂」的口水戰劃下句點；如果可以，請不分黨派立場，盡力去除思覺失調症的污名，讓患者與家庭走向復原、走進社會。打造一個友善的社會，還有好多事要做，好長的路要走。