施秀菊融合傳統與現代　「嚮．光─琉璃之路」屏美館即日起展出

▲「嚮．光─琉璃之路」屏美館即日起展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「蜻蜓雅築」創辦人施秀菊，從尋回部落文化的初心開啟40年琉璃之路，她在焰光中焠鍊晶瑩琉珠，也在流光中治煉剔透人生，不但尋回部落文化技藝，為部落婦女建置了就業職場，更以其燦爛奪目閃躍於國際舞台；「嚮．光─琉璃之路」即日起至6月18日在屏東美術館展出，呈現施秀菊對琉璃藝術傾注一生的追尋。

施秀菊說，她的童年總是追逐著蜻蜓，而排灣族傳說中的琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年記憶與部落文化，成為她為這次展覽新創裝置作品《原來琉璃情》的靈感，也可說是她琉璃之路起點的象徵之一。對於琉璃的投入與喜愛，也源自於施秀菊的母親為她縫製的嫁衣與留給她的愛，為她追尋琉璃之路種下因緣。

施秀菊從研究技術開始，逐步加入金工技術、彩繪玻璃、異材質結合，推展至今居家裝飾等概念；在製作技術成熟的同時，仍不斷琢磨老琉璃的質感，更期待讓琉璃回到部落婚配、家族傳承的文化追尋，因此當部落族人將她製作的仿古琉璃用於聘禮時，她更堅信讓琉璃珠回到部落是品牌的另一個機會。

這次展出她所創作的傳統與現代的琉璃珠作品，傳統系列與自身族群文化自然密不可分，目的是再現老琉璃風采；現代琉璃則跨越了想像限制，取用老琉璃既有的異材質結合，例如：銀飾與琉璃；其他素材如果實、貝殼、麻纖維皆蘊藏部落的符號，色澤上，現代與傳統的鮮明燦彩與消光素雅，皆可在本展中飽覽作品既古典且嶄新的特色。

另一系列展品——設計款方巾與提袋，圖樣來自琉璃珠紋樣的再轉化，出自施秀菊之子陳治憲之手，他自兒時起即被琉璃珠所圍繞，接棒品牌之後，積極發展居家生活系列，將圖樣再移轉至實用面，從身上的飾品走入環境與空間，琉璃之路，再疊加一層多變豐富的色彩。

懷抱對傳統文化的嚮往，施秀菊一路上不斷納入新思維、創作出斑斕彩珠。她因為琉璃成為一位嚮導者，也向著琉璃的光一路前行。