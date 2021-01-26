「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

▲郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行李箱是旅行必備物件，對藝術家郭彥甫而言，它裝載寫真的人性與內心探索，透過形形色色的行李箱，畫的不只是旅行經驗，也勾勒生活週遭每個人的故事。郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出，作品還包含近年所創作數十件平面繪畫，及一件高逾兩公尺的大型不銹鋼立體雕塑新作，在出走與歸返之間。

▲郭彥甫個展開幕。

從藝人轉型為全職畫家，郭彥甫以「行李箱」為概念的系列畫作在國際間大受好評，還曾受邀到法國羅浮宮展示。

郭彥甫說，行李箱透露一個人的階級、悲歡離合、人際關係、工作狀態，它反映人性真實的一面。創作行李箱的靈感來自過去主持外景節目的時候，在機場看到很多行李箱，他就在想，每個人通過海關都不希望自己的行李箱被打開，是因為「秘密」在裡面，整理行李箱時，重要東西會放在靠近輪子還是箱子上方?

「對於創作，他希望創造一種美好，一個好畫面，讓人心曠神怡。」郭彥甫表示會持續行李箱的主題，它既是風景畫又是靜物，靜物是會動的，風景是可靜止的，才能讓人一直看不完。

這次展覽唯一一件立體作品，是他構思兩年、首次發表的創作，發想來自半夜微弱燈光下的一杯威士忌裡的冰塊，喝的是回味，看的是記憶，一種對過去的某種情懷。

策展人張禮豪說，郭彥甫的屏東首展，集結他四、五年來生命歷程的轉變，延展出許多創作的可能性，大膽及自由的色彩，具象跟抽象之間有著即興搬演的意趣，不但可以一窺其創作的演化歷程，也讓人清楚感受到他對藝事的不懈與努力。

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