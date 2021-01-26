　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

▲郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

▲郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行李箱是旅行必備物件，對藝術家郭彥甫而言，它裝載寫真的人性與內心探索，透過形形色色的行李箱，畫的不只是旅行經驗，也勾勒生活週遭每個人的故事。郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出，作品還包含近年所創作數十件平面繪畫，及一件高逾兩公尺的大型不銹鋼立體雕塑新作，在出走與歸返之間。

▲郭彥甫「過境練習」即日起至4月11日，在屏東美術館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

▲郭彥甫個展開幕。

從藝人轉型為全職畫家，郭彥甫以「行李箱」為概念的系列畫作在國際間大受好評，還曾受邀到法國羅浮宮展示。

郭彥甫說，行李箱透露一個人的階級、悲歡離合、人際關係、工作狀態，它反映人性真實的一面。創作行李箱的靈感來自過去主持外景節目的時候，在機場看到很多行李箱，他就在想，每個人通過海關都不希望自己的行李箱被打開，是因為「秘密」在裡面，整理行李箱時，重要東西會放在靠近輪子還是箱子上方?

「對於創作，他希望創造一種美好，一個好畫面，讓人心曠神怡。」郭彥甫表示會持續行李箱的主題，它既是風景畫又是靜物，靜物是會動的，風景是可靜止的，才能讓人一直看不完。

這次展覽唯一一件立體作品，是他構思兩年、首次發表的創作，發想來自半夜微弱燈光下的一杯威士忌裡的冰塊，喝的是回味，看的是記憶，一種對過去的某種情懷。

策展人張禮豪說，郭彥甫的屏東首展，集結他四、五年來生命歷程的轉變，延展出許多創作的可能性，大膽及自由的色彩，具象跟抽象之間有著即興搬演的意趣，不但可以一窺其創作的演化歷程，也讓人清楚感受到他對藝事的不懈與努力。

▲Her今天推出「媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被--雙人」原價5980元，特價800元

ET快訊
挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了
淡水抗癌少年急開刀削頭骨保命　爸爸淚曝現況
「禁入境」1個月期限快到　陳時中證實鎖國令再延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

新北市圖金山分館「磺火捕魚」　小導覽員介紹國寶「蹦火仔」

防疫優先！雲林虎尾福安宮糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」延期

台南市東區拖吊保管場2月1日成立　南警：民眾領車別跑錯地點！

雲林鄉親注意　26日起進醫療院所要刷健保卡

年節將至湧人潮　雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

打詐你我e網打盡　佳里警啟動視訊防疫一起來防詐！

嘉義市寒輔營隊不暫停　寒假活動軌跡表管控

里嶺大橋砂石車驚悚逼機車惹怒網友　里港警追查中

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

「行李箱」羅浮宮展獲佳評　郭彥甫《過境練習》屏美館展出

新北市圖金山分館「磺火捕魚」　小導覽員介紹國寶「蹦火仔」

防疫優先！雲林虎尾福安宮糖廠媽「日走百里、行腳謁祖」延期

台南市東區拖吊保管場2月1日成立　南警：民眾領車別跑錯地點！

雲林鄉親注意　26日起進醫療院所要刷健保卡

年節將至湧人潮　雲林大賣場聯合稽查設備及業者消防應變

打詐你我e網打盡　佳里警啟動視訊防疫一起來防詐！

嘉義市寒輔營隊不暫停　寒假活動軌跡表管控

里嶺大橋砂石車驚悚逼機車惹怒網友　里港警追查中

加碼照顧醫事人員　鄭文燦：確診發10萬、隔離發3萬

柯瑞轟36分狂電灰狼　威金斯首遇前東家砍23分3火鍋：在這很開心

自戀貓「被自己帥到」鏡子照半小時！　超高顏值網暴動：想犯罪了

秦始皇陵墓衛星圖曝光　「4原因」讓它千年沒人敢挖

分手快樂！失戀男獨得「1.1億」彩券大獎　將送前女友冰箱當「安慰獎」

限量1萬碗！248元帝王級泡麵回來了　再推「醒麵」新吃法

歐陽娜娜與唐嫣差17歲「撞鞋又撞包」　秀S曲線小露香肩拚了

馬大偉運彩解盤／尼克@爵士　挺莊買小分

10年好交情　陳冠宇想要跟郭俊麟同隊

女警轉戰律師！黃馨瑩發起關心100計畫　首站玉里獻給執法英雄

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

地方熱門新聞

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

帶妻兒搭輕軌　男無罩被突襲開罰

南檢辦職棒法治教育及農漁會反賄選活動

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

嘉義市立博物館重新開幕　

春節瘋台東「東漂」　東漂旅遊懶人包出爐  

慈濟一條龍服務　日照中心彰化揭牌

協助部桃60病患轉院　鄭文燦赴大湳消防分隊感謝

參選下屆屏東縣長　蘇清泉先開生育補助3支票

望海巷景觀橋工程　林右昌：最美跨海鐵馬道

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

里嶺大橋砂石車驚悚逼機車　警追查中

台南居家檢疫猝死個案　排除COVID-19

更多熱門

相關新聞

台北電玩展期間Logitech G商品特別優惠

台北電玩展期間Logitech G商品特別優惠

2021台北國際電玩展即將於1月28日登場，本次首度虛雙軌並行舉辦線上暨線下展覽虛實整合。電競品牌 Logitech G 表示為了讓更多遊戲玩家得以共同參與，響應展覽理念、推廣熱血電競風氣，將於即日至1/31電玩展期間，推出多款熱門電競商品的驚喜優惠，要與展方及玩家們攜手共襄盛舉。

2021上半年必看展覽整理懶人包

2021上半年必看展覽整理懶人包

水金九・大地的博物館22顆特色礦石

水金九・大地的博物館22顆特色礦石

2021「第1場重機展」1／8開跑

2021「第1場重機展」1／8開跑

郭彥甫「抱孩作畫」計劃拚二寶

郭彥甫「抱孩作畫」計劃拚二寶

關鍵字：

屏東美術館郭彥甫藝術家羅浮宮展覽雕塑

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

請男友幫鏟貓砂　他當鐵板燒在炒

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面