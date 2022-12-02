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「南方女神的逆襲」屏美館開展 56位藝術家作品精彩呈現

▲「南方女神的逆襲」屏東美術館即日起展至2023年3月12日 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「南方女神的逆襲」屏東美術館即日起展至2023年3月12日 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於2022年歲末以「南方女神的逆襲」為名，集結56位藝術家作品於屏東美術館展出，以縣府文化處與臺東美術館、高雄市立美術館典藏品為展覽主軸，邀請兩位長期關注南方在地文化的藝術家張新丕、王有邦共同參展，透過藏品的回望與連結，勾勒大南方美術發展的未來想像。

文化處指出，這次屏美館全棟特展分為「南方形」、「原民現身」、「現代變異」「當代複語」，以及藝術家張新丕「斜陽」與王有邦以「Kucapungane(古茶布安)影像與文件」六個脈絡子題。

▲「南方女神的逆襲」屏東美術館即日起展至2023年3月12日 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「南方女神的逆襲」屏東美術館即日起展至2023年3月12日 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

展覽核心以典藏為基礎，以屏東美術館、臺東美術館、高雄市立美術館三館串聯，進行跨館交流與深度對話。一般大多認為藏品已是過去式，或早已被理解，因而並無新奇之處，然此展希冀透過重新閱讀典藏作品，從中探勘新的連結，唯有透過不斷地重新觀看，才能發現其新意。

策展人鄭勝華老師說，取「南方女神的逆襲」之意，美術館（museum）一詞，就原初希臘文字源而言，乃指祭祀希臘神話中謬斯女神（muses）的廟，後來延伸為學者聚會，作哲學思考之場所。就此而言，美術館應可視為當代人們精神生活的謬思女神，提供人們得以跳脫沉重現實，激發生命靈感、提升精神能量與反思文化、深入歷史與自我沉澱的場所。

這項特展從即日起至2023年3月12日，期間3場藝術家座談，12/3「影像、生命檔案與歷史」、12/17「熱帶、南方」、1/7「地方美術史進行式」。

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