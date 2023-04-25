5／1新冠降級！專家警告「疫情未完全消失」　2族群染疫死亡風險高

▲中央流行疫情指揮中心今宣布5/1解編。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，將在5/1解編，新冠肺炎也同步降級。對此，專家表示，目前新冠病毒在國內並未完全消失，只是處於「極低度流行」狀態，仍不可完全鬆懈，且觀察目前死亡個案仍是以「具共病患者」和「未打滿三劑疫苗」為主，建議長者仍要完成疫苗接種。

公衛專家、新光醫院副院長洪子仁指出，5月初世界衛生組織將召開會議，討論把新冠肺炎從國際公共衛生緊急事件（PHEIC）中移除，日本及美國分別預計在5月8日和11日調降新冠肺炎的傳染病等級和解除公共衛生緊急狀態，降為一般流感等級。

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洪子仁說，目前世界各國皆屬疫情低度流行階段，若無傳染性且致病性高的新變異株出現，就代表自2020年1月起的疫情大流行將暫告一段落，觀察目前國內疫情，每日中重症確診通報在95人上下，死亡人數落在13-15人之間，從中重症確診及死亡數據顯示，新冠病毒在國內並未完全消失，只是處於「極低度流行」狀態。

他也分析，相較過去流感期間每年死亡人數約200人，換算每日死亡人數少於2人，這反應新冠致病性大幅降低且處於低度流行狀態，但不表示完全不具威脅性，因此從第五類法定傳染病降類為第四類，代表從過去對新冠病毒一無所知新興傳染疾病轉為有初步的認識，但仍應持續加以監控，透過新變異株監控及中重症病人通報持續掌握社區傳播狀況。

法定傳染病降類對民眾就醫完全不受影響，目前疫情雖已告一段落但尚未完全消失。洪子仁也特別提到，觀察目前死亡個案仍是以「具共病患者」和「未打滿三劑疫苗」的長者為主，呼籲長者應落實完成疫苗接種，提升自身保護力，並加強慢性疾病管理。