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花敬群：房價下跌勢在必行　《平均地權條例》不朔及既往效果更好

▲▼內政部「平均地權條例」子法預告說明記者會，會中部長林右昌、次長花敬群針對平均地權條例相關問題做回答。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部次長花敬群。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

內政部日前預告《平均地權條例》相關子法，包含檢舉實名制、私法人購屋許可制、預售屋換約限制等規定，最快今年五月就會正式上路，建商哀鴻遍野。時代力量則批評，私法人購屋限制仍有漏洞，成建商逃命保護傘。對此，內政部次長花敬群27日表示，這一年多房市軟著陸態勢明顯，這段時間不少業者反而希望內政部能夠朔及既往，代表不朔及既往效果應該更好。

花敬群表示，《平均地權條例》的修法從前年底有很多討論，法案的效果持續發酵，這一年多來《平均地權條例》以及升息結構調整之下，整個房產市場軟著陸態勢明顯，不管是預售屋、中古屋出現價格反轉現象，各界都預期價格下跌是勢在必行，也會持續一段時間。

對於相關政策，花敬群直言，從來沒有打假球，都是要健全房市、打擊房市炒作，很準確對抗市場不當行為，相信各界都有討論，非常多業者希望降低《平均地權條例》修法衝擊跟壓力，除了母法2/8通過，也已經預告子法，5/15預告完整，會報請行政院決定正式施行日期，希望今年上半年條例能夠施行。

對於在野黨批評子法開後門，花敬群指出，對事情的評估還是要專業分析和務實討論，這段時間不少業者反而希望內政部能夠朔及既往，這背後代表意義，可能不朔及既往效果應該更好，應該關後門狀況可以更嚴格，這就是大家對事情的判斷，要抑制炒作，而不是站在表面上只是口水戰，對國家不好。

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關鍵字：

花敬群房價房市平均地權條例時代力量

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