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時力：《平均地權條例》子法漏洞百出　淪建商、投資客逃生守則

▲▼建案,看屋,接待中心,購屋族,新房,房市,預售屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲內政部預告《平均地權條例》相關子法。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

昨（25）日內政部預告《平均地權條例》相關子法，包含檢舉實名制、私法人購屋許可制、預售屋換約限制等規定，最快今年五月就會正式上路，建商哀鴻遍野。時代力量則批評，私法人購屋限制仍有漏洞，讓建商可能假借都更名義取得住宅；檢舉炒房將採實名制，政府又如何保護吹哨者？不要讓落實居住正義的法案，淪為建商緊急逃生的救命守則。

對於平均地權條例即將上路，預售案交易量受衝擊最大，政策發酵前2021年Q4每月預售揭露成交金額約1800億元，而去年下半年~今年2月平均單月剩下約850億元。不少建商也批評，政府出如此重手，未來可能出現「落跑建商」情形。

對於最新子法，時代力量發言人余佳蒨則表示，目前《平均地權條例》子法仍有未盡之處，主導修法的內政部再不強硬遏止炒房，無疑是幫建商、投資客大開後門，修法漏洞反成逃生守則。

余佳蒨指出，目前《平均地權條例》即將上路，但在修法漏洞之下，根本就是在替建商、投資客爭取解套空間。內政部原本承諾，禁止預售屋換約將溯及既往，如今已確定跳票；子法中的私法人購屋限制仍有漏洞，讓建商可能假借都更名義取得住宅；此外未來檢舉炒房將採實名制，但政府保護吹哨者的能力卻讓人無法信任。

依據內政部資訊，2022 年第4季全國房價負擔能力平均仍高達 40.25%，遠高於內政部定義「可合理負擔」的 30% 門檻。然而，內政部長林右昌卻表示：「平均地權條例去年開始修法時，就已經開始慢慢發酵，今年法案修法通過後，效果更好。從數據來看預售屋成交量僅剩三成，房價也溫和修正。」

余佳蒨批評，內政部面對這樣的數字，卻仍選擇繼續睜眼說瞎話，強調購屋房貸負擔壓力「顯著改善」，用話術來遮掩房價的高不可攀，完全和民意脫節。時代力量已提出《平均地權條例》子法的不足之處，希望政府拿出積極作為，不要讓本該是落實居住正義的法案，卻淪為幫助建商、投資客緊急逃生的救命守則。

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