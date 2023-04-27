　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

▲▼中國最大民營婦兒醫院爆雷。（圖／翻攝自極目新聞）

▲中國最大民營婦兒醫院爆雷。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸最大私立婦兒醫院集團爆雷，拖欠了2800多萬元（人民幣，下同）房租，房東給醫院停水停電。產婦購買了價值5萬元的孕產套餐，還插著尿管被卻要求轉院。醫院在年初的一份公告顯示，因經營不善，長期拖欠房租一直無力支付，搬家工作應該在2023年2月底完成。

據《經濟觀察報》報導，3月17日，王蕾還插著尿管，躺在病床上，她剛剛完成剖腹產手術。此前，王蕾選擇了一家私人高端醫院而不是公立醫院生產。她向北京和美婦兒醫院百子灣院區（下稱「百子灣和美」）購買了價值5萬元的孕產套餐，這個付出讓她期待著更好的照料。

令她不曾預料的是，當天下午，醫院突然要求她在內的全部孕產婦轉院。到了晚上，房東給醫院停水停電，直到警方介入後才恢復。

王蕾的身體條件無法立即轉院，可是，沒有餐食和熱水，王蕾還是提前出院了。直到後來她才知道，這間私立高端婦兒醫院早已難以為繼。

百子灣和美落款2023年1月28日的一份公告顯示，因經營不善，長期拖欠房租一直無力支付，按醫院在2022年11月3日作出的承諾書，搬家工作應該在2023年2月底完成。自即日起，醫院不再接待新患者，已入院的患者請儘快聯繫轉院。

但多數客戶沒有看到這個公告，許多購買套餐的客戶也在此後一個多月正常消費，直到最後倉促轉院。給醫院斷水斷電的房東，目前已被拖欠了2800多萬元租金。

擁有60張獨立間床位的百子灣和美，是和美醫療旗下婦產醫院，和美醫療在2015年上市，2021年退市，旗下最多曾有17家醫院，不過目前這些醫院幾乎都被變賣或重組了。

和美醫療實控人林玉明，是大陸國內民營醫院「莆田系」代表人物之一，1996年起涉足醫療行業，2003年開設的山西現代婦產醫院是大陸首批婦產專科醫院。

林玉明此後將事業版圖擴大，推出高端婦產醫療品牌「和美」，這曾是大陸最大的民營婦產專科醫院集團，也是大陸私立醫療服務市場先驅之一。和美醫療官網顯示，截至2018年底，旗下醫院出生的寶寶已超過7萬名。

多位受訪者透露，2023年1月前後，出現了計劃承債式收購百子灣和美的新資方。目前，股權交接還沒能順利完成。百子灣和美原總經理吳宇星表示，雙方在股權交易的過程中遇到了很多梗阻，一直未能完成交易。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！　下秒整台被吞掉
快訊／LaLaport最大館！　內部名店搶先曝
快訊／特斯拉掉進天坑！　壓到管線「瓦斯外洩」
三重女報案遭性侵後成浮屍！　42歲男收押禁見
快訊／陳致中最快入獄時間曝！　判刑1年定讞
澎湖人怒了！　包圍警局「鐵棍討公道」畫面曝
前SBL三分球王車禍亡！　搶救現場曝光
快訊／顏寬恒遭起訴　顏清標首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

23天男嬰醫院「洗澡按摩後」當晚病危！醫揪出病因搖頭：沒救了

與OpenAI差距兩年！　陸360CEO周鴻禕：中國做GPT難度肯定比光刻機低

陸派軍艦赴蘇丹撤僑　僑民揮五星旗喊：祖國萬歲！

陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

習近平對話澤倫斯基「勸和促談」　陸媒揭10點不尋常細節

40名公安與網信辦官員「跨國鎮壓」遭美起訴　陸公安部：反制到底

跟進巴西！　南美第二大經濟體阿根廷使用人民幣結算大陸進口商品

勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動！網全驚呆：想不注意都難

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次　網曝傳抖音被要求刪除

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

23天男嬰醫院「洗澡按摩後」當晚病危！醫揪出病因搖頭：沒救了

與OpenAI差距兩年！　陸360CEO周鴻禕：中國做GPT難度肯定比光刻機低

陸派軍艦赴蘇丹撤僑　僑民揮五星旗喊：祖國萬歲！

陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

習近平對話澤倫斯基「勸和促談」　陸媒揭10點不尋常細節

40名公安與網信辦官員「跨國鎮壓」遭美起訴　陸公安部：反制到底

跟進巴西！　南美第二大經濟體阿根廷使用人民幣結算大陸進口商品

勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動！網全驚呆：想不注意都難

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次　網曝傳抖音被要求刪除

軍人變奶爸「抱起孩童」這一幕超暖　近1700人撤離蘇丹抵達沙烏地

比手搖飲好喝　還能越喝越瘦！中醫師研發花草燃脂茶爆紅！

「這麼做是在撩我？」命卦靈動數1-9號人示愛方式

以茶入菜！精選貓空3系列必吃餐廳　打造宮廷風包廂式隱密座位

台灣地震頻繁！民眾購屋買房　「耐震品質」成首要挑選重點

美洩密文件：西方嚴苛制裁下　俄羅斯仍可資助侵烏戰爭至少1年

24歲女在家離奇被射下體　「私處取出2cm子彈」成史上第一例！

被6遊客狂毆！捐肝救父孝子「肺出血」怒：不是到澎湖就為所欲為

特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！左前輪驚現大洞　下秒整台被吞掉

竹北出現天坑　隔壁馬路「3個月塌陷3次」！網見現場1幕抖：超空

大陸熱門新聞

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

陸女全裸鬧區散步！　原因曝光超傻眼

24歲人妻每天夜班12hrs猝死！公司拒賠：臨時工

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次

懷疑被戴綠帽！他轉鬆車輪螺絲害妻出車禍

特斯拉男載妹到河邊合體！被車友目睹崩潰

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動...網全驚呆

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

抖音擁15萬粉…25歲網紅失蹤2個月冰櫃內找到

面試1小時發現走錯啦！ 意外獲兩間公司offer...結局神反轉

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

更多熱門

相關新聞

約看電影！曖昧男「1舉動」她秒滅火　一票人狂搖頭

約看電影！曖昧男「1舉動」她秒滅火　一票人狂搖頭

一名女網友前陣子和曖昧對象去看電影，沒想到對方先是狂爆雷劇情，在觀影過程中，幾乎全程緊盯著一旁的她，讓她十分困擾，氣得沒辦法好好看電影，後來她一直耿耿於懷，才萌芽的情感也迅速冷卻了。

帶兒看《復聯4》！聒噪爸「全程狂解釋」

帶兒看《復聯4》！聒噪爸「全程狂解釋」

棒賽中途被「影城員工大聲爆雷」

棒賽中途被「影城員工大聲爆雷」

劇透復聯4　一句話讓氣質女怒了

劇透復聯4　一句話讓氣質女怒了

陌生人故意開AirDrop劇透《復聯4》

陌生人故意開AirDrop劇透《復聯4》

關鍵字：

北京和美婦兒醫院百子灣院區百子灣和美爆雷

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

即／竹北大遠百商圈驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面