陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

▲中國最大民營婦兒醫院爆雷。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸最大私立婦兒醫院集團爆雷，拖欠了2800多萬元（人民幣，下同）房租，房東給醫院停水停電。產婦購買了價值5萬元的孕產套餐，還插著尿管被卻要求轉院。醫院在年初的一份公告顯示，因經營不善，長期拖欠房租一直無力支付，搬家工作應該在2023年2月底完成。

據《經濟觀察報》報導，3月17日，王蕾還插著尿管，躺在病床上，她剛剛完成剖腹產手術。此前，王蕾選擇了一家私人高端醫院而不是公立醫院生產。她向北京和美婦兒醫院百子灣院區（下稱「百子灣和美」）購買了價值5萬元的孕產套餐，這個付出讓她期待著更好的照料。

令她不曾預料的是，當天下午，醫院突然要求她在內的全部孕產婦轉院。到了晚上，房東給醫院停水停電，直到警方介入後才恢復。

王蕾的身體條件無法立即轉院，可是，沒有餐食和熱水，王蕾還是提前出院了。直到後來她才知道，這間私立高端婦兒醫院早已難以為繼。

百子灣和美落款2023年1月28日的一份公告顯示，因經營不善，長期拖欠房租一直無力支付，按醫院在2022年11月3日作出的承諾書，搬家工作應該在2023年2月底完成。自即日起，醫院不再接待新患者，已入院的患者請儘快聯繫轉院。

但多數客戶沒有看到這個公告，許多購買套餐的客戶也在此後一個多月正常消費，直到最後倉促轉院。給醫院斷水斷電的房東，目前已被拖欠了2800多萬元租金。

擁有60張獨立間床位的百子灣和美，是和美醫療旗下婦產醫院，和美醫療在2015年上市，2021年退市，旗下最多曾有17家醫院，不過目前這些醫院幾乎都被變賣或重組了。

和美醫療實控人林玉明，是大陸國內民營醫院「莆田系」代表人物之一，1996年起涉足醫療行業，2003年開設的山西現代婦產醫院是大陸首批婦產專科醫院。

林玉明此後將事業版圖擴大，推出高端婦產醫療品牌「和美」，這曾是大陸最大的民營婦產專科醫院集團，也是大陸私立醫療服務市場先驅之一。和美醫療官網顯示，截至2018年底，旗下醫院出生的寶寶已超過7萬名。

多位受訪者透露，2023年1月前後，出現了計劃承債式收購百子灣和美的新資方。目前，股權交接還沒能順利完成。百子灣和美原總經理吳宇星表示，雙方在股權交易的過程中遇到了很多梗阻，一直未能完成交易。