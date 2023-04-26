小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

記者陳洋／澎湖報導

澎湖今天中午發生一起行車糾紛，但這場糾紛連談都沒得談，開車的洪姓男子直接被拖下車痛毆，由於打人的是外地遊客，此舉也引起在地人憤怒，多人集結到警局要討公道，最後被警方勸離。

▲澎湖今天中午發生一起行車糾紛，開車的洪姓男子直接被拖下車痛毆 。（圖／民眾提供）

今年第一起在地人被來自桃園和新竹遊客毆打的事件發生在今天中午，洪姓男子開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，因為擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同同行友人共6人，在路口直接痛毆，而發生地距離最近的派出所只有100公尺遠。

▲畫面中可以看到對方甚至跳上自小客打砸車輛，先砸車再拖人到路邊，以手持安全帽的方式，逼的洪姓男子只能起身往派出所方向奔逃。（圖／民眾提供）

警方獲報趕往制止後，先帶洪姓男子送醫，王姓男子一行則全帶回派出所。洪姓男子說，當時是因為他前面被機車擋住，他轉彎要切出車道，右後方的機車就撞上來了，他看對方一群人下車，他知道他們要幹嘛，當下有鎖車門，但只鎖了駕駛座，副駕駛門沒鎖，他們就從車門鑽進來砸他的頭，再把他拖下來打。

受傷洪男被送往三總澎湖醫院就醫，除了臉上有一道疑似安全帽毆打的淤血和劃傷，另外頭部遭到重擊，也伴隨嚴重的頭昏狀況，他很無奈的說，被打就被打了，他一定提告，只是很無奈，畢竟在地人被外地人打不是第一次了。

洪姓男子的同事和媽媽趕到醫院探望時也很氣憤，直說有事為什麼不好好講，直接就打人，這種事年年都要發生好幾次，警方要硬起來才對。

▲警方呼籲，一定會依法究辦，請民眾保持理性，不要在網路渲染事件，避免引發更大規模的衝突。（圖／馬公警分局提供）

雖然動手的王姓男子一行人被留置在派出所，但打人的畫面一被傳上網路，立即引起在地人的不滿，數十人跑到派出所要討公道，要求警方不能縱放，甚至有人抄起鐵管要對方出來輸贏，當場被警方隔開，但王姓男子一行人似乎不在意，對討公道民眾還比了挑釁手勢。

王姓男子一行最後在警方保護下轉送馬公分局製作筆錄後，依妨害秩序、毀損及強制罪移送地檢署偵辦，但分局外再次聚集欲討公道的在地青年，揚言要讓這些白目的遊客付出代價。

澎湖已經進入觀光旺季，大量的遊客湧入，交通事故三天兩頭都會發生，加上過去幾年，在地人因細故被外地遊客痛毆的情事，讓在地人吞不下去，就算和被打的人不認識，也義憤的要出來討公道。