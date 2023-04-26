澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人！民宿拒收趕走　鄉親氣炸島上找人

記者陳洋、鄒鎮宇／澎湖報導

澎湖26日發生一起行車糾紛，進而衍伸成遊客圍毆在地人的暴力事件。當地一名洪姓男駕駛於203縣道東衛段路口擦撞一名王姓騎士，竟直接被王男及5名友人拖下車圍毆，引爆澎湖當地人怒火。事後，有消息傳出這群觀光客已被民宿趕出，許多在地人也在尋找他們的蹤跡。

案發後，澎湖在地人氣憤不已，許多鄉親直接包圍警局討公道，也有網友在島上尋人。有網友在澎湖相關的臉書社團透露，王男等6男2女已被民宿趕出去，因時間太晚沒船可搭回本島，推測目前拖著行李在尋找新的住宿地點。

▲▼王姓男子等6名遊客將洪姓男駕駛拖下車圍毆 。（圖／民眾提供）



許多澎湖人紛紛留言，「猴子大軍亂入」、「聽說剛有人在石滬看到，拖著行李」、「敢欺負我們澎湖人，可惡至極啊」、「觀光客過太爽了是不是」、「看紅衣男多用力打，內垵的鄉親這口氣忍的下嗎」、「每逢花火節舊事重演，可惜沒有一個，有執政者的魄力，受傷害依然是在地生活澎湖人」。

回顧案情，案發地點距離派出所僅100公尺遠，警方獲報後立刻到場制止，並將臉部受傷、頭部遭重擊的洪姓男子送醫治療。洪男也因頭部遭重擊有頭暈情況，強調一定會提告，無奈地說「在地人被外地人打不是第一次了」。

據悉，洪姓男駕駛26日從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，擦撞到王姓機車騎士。王男等6人立刻停車，將洪男拖下車毆打，其中一名紅衣男子持安全帽往頭部瘋狂重擊，其餘刺青男子則壓制、用腳猛踹。

警方表示，王男等人訊後依妨害秩序、毀損及強制罪移送辦。

▼安全帽砸人的王姓男子等人被民宿趕出。（圖／翻攝臉書）

