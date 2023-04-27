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嘉義縣打造友善育兒環境　提高生育津貼＋佈建親子托育嬰中心

▲▼ 嘉義縣提高生育津貼。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣提高生育津貼。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣自111年1月1日起針對有新生兒家庭，只要在嘉義縣辦理新生兒出生登記，且產婦或配偶設籍嘉義縣滿6個月以上，在領取婦女生育補助之同時並提供家戶一份代表祝福的禮包，誠摯的祝福未來每個寶貝在嘉義快樂幸福茁壯。

▲▼ 嘉義縣提高生育津貼。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣除提高生育津貼，還提供了可愛的兔寶背包，裡面有兔子小玩偶、安撫巾、觸覺球、咬咬樂、搖鈴襪、手握鈴玩偶、洗澡書、布圍兜及工具指引書等祝賀禮物及育兒及托育相關福利資訊。（圖／嘉義縣政府提供）

112年為了迎接來到嘉義縣的兔寶貝們，新生兒大禮包提供了可愛的兔寶背包，除可讓媽咪及爸比們當育兒袋出門使用，也可在寶貝適齡後當作玩具袋或外出包使用，免寶包裡面有兔子小玩偶、安撫巾、觸覺球、咬咬樂、搖鈴襪、手握鈴玩偶、洗澡書、布圍兜及工具指引書等祝賀禮物及育兒及托育相關福利資訊，每一樣產品都是精挑細選並有合格檢驗報告，讓家長們可配合孩童發展期程安心使用。

縣長翁章梁表示，近年來嘉義縣積極推動多元幼兒福利政策，積極爭取前瞻計畫補助，佈建親子館、托嬰中心及社區托育公共家園，將提供多處幼兒平價、優質及近便性公托機構。

為鼓勵縣民生育，112年1月1日起提高婦女第二胎以上的生育補助，由每胎12000元提高至第一胎12000元，第二胎24000元，第三胎36000元，第四胎以上10萬元。

同時，為照顧弱勢家庭育兒負擔，亦提供弱勢家庭到宅坐月子方案、育兒指導等服務，以期建構整合性的友善托育環境，讓嘉義縣營造出一個更有利「生育」、「養育」、「教育」優質的環境。

社會局長張翠瑤表示，新生兒代表著希望、未來以及無限的可能性，而孩子0至2歲是最重要的發展基礎期，在這期間所學的，於未來將有舉足輕重的影響，藉由禮包幫助家長與孩童共同探索世界，家長是幼兒最佳指引導師，可以遵照指引書的互動小撇步，開發孩童的潛能。

自111年1月1日起符合嘉義縣婦女生育補助請領資格者，請洽嘉義縣轄內各戶政事務所及辦公處領取，或電洽社會局05-3620900分機2505。

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