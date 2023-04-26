全國最美的公家機關　台南藏金閣2館29日正式開幕

▲全台最美公家機關，藏金閣2館4月29日正式開幕，預計又將掀起一波參觀熱潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台最美公家機關，藏金閣2館4月29日正式開幕，預計又將掀起一波參觀熱潮！現場除展示各式古典優雅的二手傢俱、美學紙塑作品及回收物重新再製之精緻小物，開幕當天特別安排3場次說故事活動，每場次上限25人，歡迎親子踴躍報名。

藏金閣1館啟用迄今已近20年，為延續資源再使用理念，環保局增設藏金閣2館，並以「記憶藏金永傳我心」為主題，展示阿公阿嬤年代二手傢俱及老故事，帶著民眾回到舊時歲月時光。

環保局長許仁澤表示，2館作為環保美學、資源回收教育展示的重要場域，未來將推出資源回收再利用相關主題特展，讓參觀民眾了解多元化資收再利用方式，開放時間為每星期二到星期六上午9時至中午12時，下午1時30分至下午5時，歡迎市民踴躍前往。

29日開幕當天，上午10時30分至11時由小噯阿姨說「小毛蟲歷險記」，下午1時30分至3時、下午3時30分至5時由慈濟鬚桃媽咪說「會愛的小獅子」及DIY唱遊，活動自4月27日上午8時開放報名，額滿為止，以親子參加為原則，1位12歲以下小朋友至多1位大人陪同，並優先錄取藏金閣2館當地大涼里里民及曾參加過藏金閣活動的民眾。報名資訊請至「藏金閣」或「台南市政府環境保護局」FB粉絲專頁查詢。