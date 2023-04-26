「牛魔王」撞樹成廢鐵真相曝！送保養被偷開釀1死1傷　車主傻眼

▲台南仁德24日晚間發生死亡車禍，駕駛非車主，偷開牛魔王釀禍。（圖／民眾提供）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市仁德區24日晚間發生一起重大車禍，新車要價250萬元的豐田「牛魔王」雙門跑車行經德崙路時，失控撞貨車後自撞路樹釀1死1傷，而肇事的駕駛非「牛魔王」車主，是向保養廠負責人商借駛用，車主並不知情也未同意商借。



該起車禍發生在24日晚間7點多，洪男駕駛牛魔王沿德崙路由南向北行駛，不料經過彎道後，不明原因失控撞上路旁停放的小貨車，隨後猛力撞向路樹，右側車身陷入樹幹中，警消到場時，發現坐在副駕的梁男傷勢嚴重，破壞車體救出時已經沒有心跳，送醫搶救後仍不治；而駕駛洪男傷勢較輕微，酒測值為零，脫困後送醫治療。

▲車禍肇事二人並非車主，是向保養廠負責人商借駛用，車主並不知情。（圖／民眾提供）



據了解，該車禍肇事二人並非車主，是向保養廠負責人商借駛用，車主並不知情，也未同意商借。台南市警歸仁分局指出，目前車主尚未提出告訴，警方會釐清相關案情依法偵辦。

該輛變成廢鐵的「牛魔王」TOYOTA Supra，是最為經典的第4代（JZA80）車型，也是曾出演《玩命關頭》的同款跑車，即使已經是30年前的「老車」仍是熱度不減，這起事故也讓網友大嘆「世界上又少了一台經典」。