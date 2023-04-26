　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

▲▼ 春風結拜二哥訃聞。（圖／記者許權毅攝）

▲春風結拜二哥訃聞，春風以本名掛名。（圖／民眾提供）

地方中心／綜合報導

本月12日深夜一名41歲林姓男子前往南投找人在娘家的妻子，2人在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍朝頭部開1槍，送醫後不治身亡，而這名男子是本土天團玖壹壹成員春風的「結拜二哥」，春風曾沉痛貼出黑白照悼念「來世見了，二哥」。林姓男子明天告別式，為了送結拜二哥最後一程，春風也以本名洪瑜鴻列名「誼兄弟」（即結拜兄弟）的最後一人，顯示兩人交情深厚。

▲▼玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1時許宣告不治。

「玖壹壹」春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」據悉，文中的二哥就是他的「結拜兄弟」林男，在世時相當照顧春風，而事發時正逢玖壹壹小巨蛋演唱會前夕，春風仍特意挑出空檔，南下前往捻香。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
馬英九當面抗議！　希臘總統：We are sorry
非首次！曾因偽證罪遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座
快訊／顏寬恒遭起訴　偕父顏清標現身了
被騙400萬還遇壞警察！誆6萬找駭客可追回　北市25歲警慘了
明早還是冷！　一天內「溫差13度」
二哥明公祭　春風本名曝光！列訃聞「誼兄弟」送最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

心情寫在臉上！顏寬恒遶境中獲知起訴　偕父顏清標現身新天宮

非首次！曾因偽證罪判3月遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座

驚悚片！台中17噸吊卡車右轉沒在讓　撞上女騎士害雙腿全斷

結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

高雄男鐵齒「絕不會被侄子詐騙」　警幫打這通電話讓他傻眼了

第一天到聯華上班就遇火劫！女移工救回心跳...裝葉克膜搶命中

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄　高市議會：無須補選

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

午後變天！　今晚雨區擴大

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

心情寫在臉上！顏寬恒遶境中獲知起訴　偕父顏清標現身新天宮

非首次！曾因偽證罪判3月遭解職　陳致中12年後再丟議員寶座

驚悚片！台中17噸吊卡車右轉沒在讓　撞上女騎士害雙腿全斷

結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

電動車事故起火分秒必爭　新北消訓練臨場救災…要與死神搶人

高雄男鐵齒「絕不會被侄子詐騙」　警幫打這通電話讓他傻眼了

第一天到聯華上班就遇火劫！女移工救回心跳...裝葉克膜搶命中

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄　高市議會：無須補選

快訊／高雄逆孫砍阿嬤！「不准看電視」惹怒他...頸中刀送醫

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

換搭V6渦輪油電　Infiniti「大改款正7人座休旅」最快今年亮相

林玉書決定暫離台灣！　「赴奧地利打工」曝選擇原因：轉大人之旅

GD穿的「分趾雛菊鞋」找到了！竟是找台灣團隊訂製　潮迷想入手也難

BLACKPINK「兩個月巡演入帳破千億」！　擊敗英傳奇女團創歷史新高

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

世界獸醫師大會26日盛大開幕　盼落實世界由動物和人類共享

中華化、華紙近6日漲幅逾3成　並列今9檔警示股

馬英九當面抗議被稱為「台北前領袖」　希臘總統：We are sorry

蔡旻佑同框情歌男神！「回憶殺組合」湧萬人朝聖：小時候王子合體

時力：國民黨應撤回顏寬恒立委提名資格　「別用嘴巴反黑金」

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

社會熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

即／上個月底才千萬交保！顏寬恒今貪汙罪起訴

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

更多熱門

相關新聞

獨／春風二哥明出殯！200座米塔風光送行

獨／春風二哥明出殯！200座米塔風光送行

本土天團玖壹壹春風結拜二哥林姓男子12日自轟往生，林男告別式預計明（27）日在台中殯儀館舉行，今日便有大批工作人員前往架設會場，只見現場有近200座氣派米塔，就連館內都擺放不下，一路往館外的人行道擺放。

茄子蛋阿斌封麥1年　玖壹壹揭他真實病況

茄子蛋阿斌封麥1年　玖壹壹揭他真實病況

徐若瑄萬人面前揭「陰謀」　玖壹壹春風一看螢幕慌了

徐若瑄萬人面前揭「陰謀」　玖壹壹春風一看螢幕慌了

茄子蛋遭傳解散...阿斌封麥1年突衝上天團演唱會舞台

茄子蛋遭傳解散...阿斌封麥1年突衝上天團演唱會舞台

玖壹壹春風低調南下為結拜二哥捻香

玖壹壹春風低調南下為結拜二哥捻香

關鍵字：

春風二哥訃聞玖壹壹公祭

讀者迴響

熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面