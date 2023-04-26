結拜二哥明公祭　玖壹壹春風本名列訃聞「誼兄弟」...送最後一程

▲春風結拜二哥訃聞，春風以本名掛名。（圖／民眾提供）



地方中心／綜合報導

本月12日深夜一名41歲林姓男子前往南投找人在娘家的妻子，2人在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍朝頭部開1槍，送醫後不治身亡，而這名男子是本土天團玖壹壹成員春風的「結拜二哥」，春風曾沉痛貼出黑白照悼念「來世見了，二哥」。林姓男子明天告別式，為了送結拜二哥最後一程，春風也以本名洪瑜鴻列名「誼兄弟」（即結拜兄弟）的最後一人，顯示兩人交情深厚。

▲玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）



據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1時許宣告不治。

「玖壹壹」春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」據悉，文中的二哥就是他的「結拜兄弟」林男，在世時相當照顧春風，而事發時正逢玖壹壹小巨蛋演唱會前夕，春風仍特意挑出空檔，南下前往捻香。