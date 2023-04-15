結拜二哥自轟身亡！玖壹壹春風低調捻香　急返台北投入今晚演唱會

▲眾多好友到林男靈堂致意。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

本土天團玖壹壹成員春風的結拜二哥、林姓男子自戕一案，友人在臉書盼有空的弟兄可以到靈堂給好兄弟「宗哥（即林男）」捻香，但懇辭花圈、花籃。記者15日前往觀察，果真有為數眾多的親朋好友到場致意，顯見林男交友廣闊，有在場人士低調透露，春風與林男結識已久、感情要好，事情發生後，近期一直留在北部籌備演唱會的春風，已特意挑空檔南下捻香，目前已回到台北，全力準備今日晚間的小巨蛋演唱會。

春風的結拜二哥自轟身亡後，友人們在臉書上PO文，「在此要跟各位好朋友報告一件傷痛的消息，過去受到各位照顧愛戴的好兄弟阿宗，已完成人生的階段…，目前停靈台中市北區崇德路一段，懇請有空的弟兄們摯友們 可以前來給予好兄弟宗哥捻香…，因會館場地受限…向各位好友懇辭花圈、花籃、盆栽、罐頭塔、奠儀」。

記者15日下午到場發現，現場來車不斷，多是廂型車，每輛車上約有5至6人，短短半小時內就來了約4輛車，都是要向離世的林男致意。

在場人士對於案情不願多談，但談到春風與林男的交情，1名男子說，2人已認識相當久的時間，感情非常要好，因此春風才會發文哀悼，而春風已經特別找時間從台北南下到場看看二哥，不過目前人不在台中，已經回到台北，因為要準備今晚的小巨蛋演唱會。

記者問林男生前為人？男子說，「來了這麼多人，你說呢？」

「玖壹壹」春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」據悉，文中的二哥就是他的「結拜兄弟」林男，在世時相當照顧春風。

▲春風在IG上發黑白照哀悼林男。（圖／截取自春風IG）

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1時許宣告不治。