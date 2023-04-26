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【廣編】母親節送禮！影后李心潔獻愛「心焙雞精」用心焙　用心陪粉絲

▲▼李心潔,心焙雞精。（圖／心焙雞精提供）

▲影后李心潔在母親節前夕，於高雄夢時代4/22（六）分享會的活動中與粉絲合影。

圖、文／心焙雞精提供

睽違20年重返樂壇，再次回到「歌手」身份的李心潔，透過《孩子，你好嗎？》系列紀錄片宣揚用心栽培兒女學習環境的重要性，製作紀錄片的初心來自於自身是一位母親的角色，孩子對李心潔來說，是賦予她更多的勇氣面對自己。而在新歌〈親愛的，我想妳了〉MV中，更是道盡了無私的愛以及與心焙雞精品牌精神「用心焙、用心陪」相符的理念。

此次李心潔特別選在心焙雞精旗艦店宣傳她的作品，居然來自她與心焙「浪漫的巧遇」! 李心潔有趣地說「去年團隊從2022年的金馬影展上帶回心焙雞精的贊助禮盒，聽他們提及當時在累到不行的狀態中因為雞精重獲活力，感覺像是一道曙光打在大家的身上，特別感動！」後來在馬來西亞拍攝《富都青年》時，自己也會煲湯給導演及演員喝，再讓劇組夥伴幫忙加入心焙雞精，有吃又有得補！

母親節前夕在高雄夢時代4/22（六）李心潔分享會的活動中，李心潔分享如何透過學習與反思，相互去關照及討論，真正的陪伴不是人在身邊，而是用愛與陪伴來關注身邊的人和事。

李心潔也大方分享自己在7/22（六）將於台北流行音樂中心舉辦演唱會，喜歡李心潔的粉絲可至心焙雞精的活動網頁參加抽獎，20位的幸運粉絲可以獲得演唱會門票！

心焙雞精活動網頁：https://www.xinbei.com.tw/

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