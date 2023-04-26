58歲熟女租房間賣淫　65歲女房東竟自爆：我也下海接客！

▲高雄58歲婦人在民宅賣淫被當場查獲，65歲房東被起訴後，自爆自己也在賣淫。（示意圖，非當事人／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄58歲黃姓女子向沈姓女房東承租三民區一處房子賣淫，在與男客進行性交易時，被警方破門查獲，沈姓女房東也因容留女子性交易罪名被起訴，想不到65歲的沈女卻在審理時，一度自爆是她自己在賣淫，她僅將一間房間分租給黃女收租金，並沒有容留賣淫之嫌。高雄地院審結，認為沈女已知警惕，無再犯之虞，依犯圖利容留性交罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元，緩刑2年。

判決指出，黃姓女子從去年8月起，向沈女分租房子賣淫，以每20分鐘全套500元在租屋處從事性工作。同月27日黃女正和男客性交易時，被警方持搜索票當場查獲，現場扣得使用過的保險套1個、現金500元。而租房子給黃女的沈女，也被警方依圖利容留性交罪移送。

全案審理時，沈姓女房東辯稱，她房屋是和別人租的，再轉租給黃女，自己只是二房東，不知道黃女在這裡賣淫。不過黃女證稱，當初租房時，她就向沈女表明要在這裡接客。結果，沈女又自爆她自己也在賣淫，最後才坦承她將房子租給黃女賣淫使用，但仍強調自己只有收租金。

高雄地院審理，法官認為沈女為了私利，容留女子與他人為性交易，不僅破壞社會善良風氣，更增國家查緝成本之耗費，審酌她犯後坦承犯行，無再犯之虞，依犯圖利容留性交罪，處2月徒刑，可易科罰金6萬元，緩刑2年，全案還可上訴。