龍捲風過境「雲霧飄出鬼影」　一前一後緩緩升空！33秒清晰片瘋傳

▲網友宣稱拍到龍捲風過後有「詭異人影」從雲裡走出來。（圖／翻攝TikTok@lavarnunnally1977）



記者吳美依／綜合報導

美國網友拉瓦爾（Lavar Nunnally）看電視時發現奇怪畫面，他表示自己原本要看龍捲風的新聞，卻注意到螢幕右上角怪怪的，定睛一看竟然是「2個人從雲裡走出來」。這段手機翻攝電視螢幕的33秒影片在TikTok瘋傳，許多人都認為這是「超自然現象」，但也有人試圖提出合理解釋。

根據拉瓦爾翻攝影片，新聞畫面正在報導龍捲風過境後的現場慘狀，只見馬路上到處都是殘骸瓦礫，天空也一片灰濛濛，此時雲霧竟浮現2個深色人影，不僅輪廓清晰，而且還往右上方緩緩飄出鏡頭。

不過，拉瓦爾目前並未補充解釋，究竟是哪一間電視台播出這段畫面，以及新聞提及的龍捲風發生在何時何地。

許多網友相當震驚，他們認為這就是靈魂存在的證據，「我3歲的孫女突然說耶穌來了」、「通往天堂的階梯」、「真的能看到第一個人在走動，太震驚了」，還有人宣稱在其他地方看過這段新聞畫面，但並未提供更多資訊。

有鄉民質疑影片造假，「是什麼讓你往上看的？」、「剪接得很好」。另一些人認為，那只是更低、更貼近地面的深色雲霧在流動罷了，或是電視螢幕太髒導致的錯覺。還有人推測，更可能是因為拉瓦爾使用智慧型手機翻攝老舊電視螢幕，因而導致失真現象，只是呈現出來的畫面，剛好很像是人形。