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婚宴錢都娘家出！公公卻喊「男方親戚免給禮金」　準人妻當場傻了

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚事前準備繁複，有時會因為雙方價值觀和金錢問題發生爭執。一名準人妻就抱怨說，公公因為身體因素沒有要出席婚禮，加上因為女方親屬參加人數較多，所以婚禮宴客費用是娘家出。沒想到公公最近卻突然說，叫男方親戚都不用包禮金，讓她覺得很不合理，好奇「是我太小心眼嗎？」

原PO在Dcard發文表示，今年打算要結婚，宴客細節也已經正在準備，由於新人位在不同縣市，雙方家長討論後決定在娘家縣市宴客，女方親屬人會比較多，爸爸就提議幫忙付餐廳的錢。另外公公因為身體不方便，也不打算出席他們的婚禮。

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未料近日原PO卻聽到公公說，「跟我們（男方）的親戚說，叫他們來參加喜宴都不要包禮金，我沒有要收」。她當下無法理解，「為什麼他都沒有要來我們的婚禮，而且男方沒有出錢，但還可以跟男方親戚說可以不用包禮金？我不知道是我太小心眼嗎？」

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO老公得知後，也認為很不合理，婆婆同樣覺得不好意思，就提議「還是我包個紅包給親家？稍微補貼一下」。沒想到公公又斥責說，「習俗就是這樣說的，第二個小孩要結婚就是不收禮金」，讓她更傻眼，「習俗到底要煩死多少人？」

不少網友看到後紛紛表示，「男方親戚來的桌錢當然是男方要出，第二個小孩不包紅包可以，誰邀的誰出錢啊」、「不收禮金是他家的事，桌錢他得自己出，不然就不發男方喜帖，他自己看著辦」、「那他就出桌錢啊，真不要臉，拗到親家這邊」、「公公借花獻佛很好意思欸」、「不收就不收啊，才不用再還」、「妳公公講這話就太坑人了，裝大方裝慷慨喔，佔親家便宜，會不會太無恥了點」。

但也有人大讚這樣的安排更好，「你想想，婚宴辦在你家縣市+公公不出席+公公已經說了男方親友不收禮金。那麼當天你們收禮金就不用分男方女方了，來賓只要帶禮金，就算其中有個別可能是男方親友包的也沒關係，一起收起來，拿去補貼開銷。反正公公人不在現場，又說了不收禮金，他哪有辦法干涉現場禮金怎麼收發。完全架空他！太棒了！又如果男方親友到時候真的兩手空空來赴宴，也很好啊，以後你們也不用再包任何紅包，跟他們家禮尚往來。既然第二個小孩結婚不用給，第二個小孩也不用包給別人了」。

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