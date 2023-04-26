醫學博士「11天捐精5次」猝死！父索賠1700萬結局曝光

▲醫學博士鄭剛在第5次捐精時，意外猝死在捐精室裡。（圖／翻攝自《網易》）

圖文／CTWANT

大陸湖北省人類精子庫在13年前試營運時，鼓勵男性積極參與，深知捐精事業能為社會帶來貢獻的醫學博士鄭剛毫不猶豫的就報名了在華中科技大學的捐精活動，但誰也沒料到當時才34歲的他會在捐精過程中猝死。雖然學校事後出於人道主義賠了8萬人民幣，但鄭剛父親最終還是將生殖中心告上法庭，並索賠了400萬人民幣（約新台幣1774萬元），最終一審法院判決生殖中心只須賠償家屬19萬（約新台幣84萬元），市中級法院該案二審維持原判。

據《網易》的報導，2001年鄭剛以優秀畢業生的身份被分配到了湖北省的一家醫院，在醫院工作也盡心盡力，僅僅7年時間，就榮升主治醫師。在醫院工作期間，鄭剛與同事小吳互生好感，頻繁的接觸下兩人墜入愛河，第二年就領證步入了婚姻的殿堂。此時的鄭剛愛情事業雙豐收，成為了父母的驕傲。之後在2008年，鄭剛又成功考上華中科技大學外科碩士研究生，然後繼續留校攻讀博士學位，彌補了自己心中的遺憾。

2010年武漢市號召優秀的男性積極捐獻精子，鄭剛深知這項技術的能夠造福人類，立馬就報了名參加志願者篩選。為了能夠保證精子的品質，精子庫對報名的志願者有非常高的要求：不僅只要本科以上的22-45歲男性，還不能有家族病史。而這僅僅是初步的要求，符合初篩的志願者有上萬名，在這上萬名志願者裡，還要進行更嚴格的篩查。

鄭剛2011年通過了志願者的最終審核，來到了捐獻中心簽署了《捐精知情同意書》以後，正式捐精。依照大陸法規，一名男子一生中只能捐精一次，並且最多只能使5名受捐女性懷孕。但是在11天的時間裡，鄭剛卻5次來到湖北省人類精子庫進行精子捐贈，這又是怎麼回事呢？

原來是為了保證精子庫採集的精子的品質，精子庫通常會在短時間內進行多次的精液採集。沒想到就在鄭剛34歲第5次、也是最後一次來到精子庫進行捐贈時，卻意外猝死在了捐精室裡，瞳孔放大、沒有呼吸、脈搏和心跳，任何的急救措施也都回天乏術。

▲鄭剛的父親大受打擊。（圖／翻攝自《網易》）

鄭父接到學校的電話後大受打擊，他無論如何都不相信自己的小兒子就這樣撒手人寰了，悲痛之餘，鄭父問工作人員鄭剛到底是怎麼死的，這才得知鄭剛在11天內捐精5次，並在第5次捐精中猝死了。

學校雖然出於人道主義賠償鄭家8.8萬元，但鄭父認為精子庫的生殖中心有不可推卸的責任，於是將生殖中心告上了法庭，並索賠400萬人民幣。

報導稱，鄭父準備了幾大箱的資料，花了30萬打官司，在法庭上哭的數度昏厥，但是經過法院的審理，還是認為鄭剛的猝死屬於意外。並指出生殖中心的精子庫中的各項措施都達到了國家規定的標準，因此並沒有責任，最終判決生殖中心須賠償家屬19萬元。鄭父對這一判決不服，提起上訴，但可惜仍被上級法院駁回並維持原判。

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