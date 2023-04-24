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大陸 大陸焦點 特派現場

解密「女不嫁男不娶」的害羞文化　摩梭人靠摸黑「走婚」傳宗接代

▲大陸少數民族摩梭人走婚傳統。（圖／記者魏有德攝）

▲摩梭姑娘居住的花樓。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川涼山採訪報導

居住在大陸川、滇一帶的少數民族摩梭人，仍保有極為原始且傳統的「母系社會」制度，源於這傳統，發展出以「害羞文化」為精髓的特殊婚姻關係，形成一項特殊又保有神秘感的「走婚」模式。由於摩梭人「男不娶、女不嫁」的走婚傳統，讓人誤以為在男女交往上可以「恣意妄為」，隨著外界對少數民族的了解，這才揭開「走婚」的神秘面紗。

▲大陸少數民族摩梭人走婚傳統。（圖／記者魏有德攝）

▲摩梭女孩居住的花樓外窗，圖案及顏色的不同代表著居住的女孩是誰。（圖／記者魏有德攝）

提到「走婚」，往往會帶給外界無盡的遐想，很多人會認為，摩梭人的走婚傳統是男性的福音，可以今天走一個、明天走一個，反正都是「秘密進行」，不用負責任。不過，隨著摩梭人透過旅遊、網路的方式，讓遊客能深入摩梭人的村落裡，進而逐漸了解「走婚」仍是維持「一夫一妻」制，只是在「害羞文化」下，不像其他族群這麼大方透明。

據了解，摩梭人基本上在同個環境生活工作，彼此如果看對眼，便會在篝火晚會上用對情歌、撓手心等方式傳情，此時，男生會準備銀手鐲、戒指之類的定情信物塞到女生手中，女生則會將身上的手織花腰帶送給男生，確定彼此心意後，便會進入走婚的「秘密階段」。

▲大陸少數民族摩梭人走婚傳統。（圖／記者魏有德攝）

▲摩梭姑娘阿卡次若。（圖／記者魏有德攝）

摩梭女孩阿卡次若透露，在走婚的「秘密階段」過程中，男生只能晚上悄悄的走後門爬窗戶到女生居住的「花樓」過夜，天還未亮之際就得起床回家，「母系家庭的姑娘們都住在花樓，花樓上的花窗數量代表家裡有幾位姑娘，按姑娘的喜好和顏色來訂製，走婚的阿哥們要記著花窗的顏色和圖案，才不會走錯門。」

此外，一般遊客有機會進到摩梭村落時會發現，在害羞文化的影響下，摩梭村落很少會看到路燈，對此，阿卡次若表示，男孩們在夜晚走婚時擔心和熟人碰面，「即使有路燈也會設在很矮的地方，只會照到腳，給人一種朦朧的感覺。」

秘密走婚一段時間後，男女雙方感情逐漸固定，這時，男生便會請媒人上門說親，待女方同意，男生會帶上菸、酒、茶、糖和衣物等5色禮品，女生家裡則會殺豬宰羊款待前來說親的男方親友。

▲大陸少數民族摩梭人走婚傳統。（圖／記者魏有德攝）

▲摩梭人以母系社會為主，祖母為家族最有威望及能力的女性出任。（圖／記者魏有德攝）

阿卡次若提到，等雙方酒足飯飽後，女方的姨媽或姊姊會正式帶男生上花樓，之後便進入到走婚的「公開階段」，「其實，男生已經來過無數次了，但還是得裝做沒來過，甚至還有人要故意被階梯絆倒一下，一方面很有趣，另一方面也反映出害羞文化的一個面向。」

阿卡次若強調，摩梭人以母系社會為基礎，男女關係確定後，男生平時還是會回到自己家中居住，負責照料姐妹們的孩子，「外界常稱摩梭人，晚上摸、早上縮，或是天天似初戀，夜夜似新婚，這都是在形容在中國社會裡，非常特殊的走婚文化傳統。」

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