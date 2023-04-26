老公不在！人妻在家用這招減肥　攝影師崩潰提告

▲新北一名攝影師發現妻子出軌，怒告小王求償20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名攝影師發現妻子玩交友軟體玩到出軌，還和小王傳送許多曖昧對話，小王不僅和人妻到家中見面，還傳訊「喜歡妳的胸部」、「想跟我壞壞嗎？」、「愛愛可以減肥」等語，讓攝影師覺得頭頂很綠，提告向小王求償20萬元。新北地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠償10萬元，全案還可上訴。

人夫主張，妻子玩交友軟體Lemo認識小王，兩人加LINE聊天，展開不倫戀情，小王還問妻子「老公上班？」、「老公回家了？」、「怕妳老公嗎？」，人妻則回應「家裡不方便，他有裝監視器」，可見小王知道妻子已婚。此外，小王還傳送「喜歡妳的胸部」、「怕妳懷孕嗎？」、「想跟我壞壞嗎？」、「要看妳想不想阿」、「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」、「愛愛可以減肥」，人妻也抱怨「感覺想愛愛才找我」，讓他看了身心大受打擊，他甚至發現妻子在去年3月就約男生到家中見面，他感到配偶權長期、頻繁的被侵犯，要向小王求償20萬元。

新北地院審理，法官認為小王以腥羶、挑逗的言論和人妻對話，顯然已逾越一般朋友往來，判小王應賠償10萬元，全案還可上訴。