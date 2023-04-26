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陸客來台何時開放？陸委會：關鍵是「兩岸同時做出開放」

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲饒河夜市。（圖／記者李宜秦攝）

記者蔡紹堅／台北報導

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也將於5月1日解編，各界也關心何時開放大陸觀光客來台。對此，陸委會表示，開放陸客來台觀光，並非我單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放，「陸方至今仍未開放陸客來台自由行。」

陸委會主委邱太三26日上午赴立法院內政委員會，就開放大陸觀光客來台等議題進行報告。陸委會在提交的報告書中提到，我方並未禁止國人赴陸，但陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停陸客來台自由行，「至目前為止，陸方仍未開放陸客來台自由行。」

陸委會指出，中國大陸文旅部在2023年1月20日及3月10日已公布兩批試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務的名單，共計60個國家，並公布自2月6日起，全面恢復中國大陸與港澳的團體旅遊和「機票+酒店」業務經營活動，在相關的公告中，台灣均未納入開放名單。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱太三 立法院內政委員會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會強調，陸客來台觀光是依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」辦理，過去3年多來，兩岸因疫情因素，暫停大陸團客來台觀光，有關疫後重新開放，雙方接待能量是否足夠及如何重啟，均需雙方主管機關共同檢視，完備相關接待量能及安全管理配套措施，才能順利推動。

陸委會說，針對陸團來台觀光，過去曾出現營運「一條龍」、陸客行蹤不明、從事與許可目的不符活動、旅遊品質不佳、積欠團費、逃漏稅等問題；陸客來台自由行亦曾發生行蹤不明、國安疑慮個案（如：至軍事重地附近攝影）及意外事件聯繫通報困難等問題，引發各界關切或疑慮，「相關機關將持續進行檢視及相關管理整備工作，希望在開放陸客觀光後，可提供優質、安全的旅遊環境，並有助於國內旅遊產業的發展。」

陸委會還說，政府政策是疫後逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，有關進一步推動「小三通」全面常態化、開放大陸觀光客來台及至金馬澎旅行，均需要兩岸雙方共同努力，減少阻礙，創造條件，政府會依整體局勢，持續進行檢討，秉循序漸進原則，妥慎評估，穩步推動疫後新交流。

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

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