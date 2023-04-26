聯華惡火！3人無呼吸心跳搶回一命　剩「二寶媽」與死神拔河中

▲一定要撐過去！聯華惡火3人無呼吸心跳搶回一命，剩許姓女員工還與死神拔河中。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／彰化報導

彰化聯華惡火一口氣狠奪7條人命，消防人員在致命的冷凍庫中拉出10名員工，10人因為無呼吸心跳被送醫，僅3人搶回一命，人都尚在加護病房。好消息是，其中26歲陳姓男子、33歲菲籍女子都已恢復心跳意識清楚、無生命危險；剩下49歲許姓女員工尚未脫離險境、未清醒，仍與死神拔河中。

▲15人躲在僅有塑膠簾隔絕的冷凍庫，未料都遭嗆昏，10人無呼吸心跳送醫，最後僅3人存活。（圖／民眾提供）



彰化醫院表示，目前在本院加護病房3人的情況：49歲許女，低溫療法，鎮定劑使用，還沒清醒，沒脫離險境；26歲陳男以及33歲菲籍女兩人今天都將做第二次高壓氧，意識清楚，無生命危險。

許女家屬表示，許女工作認真、家庭美滿，育有2個兒子都很孝順，希望可以脫險。

26歲陳男是第二個被扛出的昏迷員工，陳男的父母轉述，當時煙來得太快，兒子跟其他員工在4樓的包裝線工作，當時只能躲進冷藏櫃，濃煙多到完全看不到。父母說，兒子是第二個被救出來，感謝上天保祐。

33歲的菲籍女依拉的情況還算穩定，意識清楚，也是做完高壓氧送加護病房。昨日其3個菲籍同鄉員工輪休躲過一劫，發生事故後也特地到院來看依拉。