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社會 社會焦點 保障人權

彰化噴油男遭傳「被放出來了」！彰檢發聲明澄清：與事實不符

記者閔文昱／綜合報導 

彰化市一名謝姓男子24日上午準備騎車載兒子上學時，突遭到70歲男鄰居狂噴汽油，所幸他及時阻止對方點火，才沒釀成嚴重傷亡，事後，謝男堅持對鄰居提告傷害、殺人未遂，全案函送地檢署偵辦。不過，事件發生後，有網友謠傳嫌犯「目前已經被地檢署放出來了」，引發熱議。對此，彰化地檢署也發布聲明澄清了。

彰檢25日發布新聞稿指出，針對24日本彰化市發生嫌犯噴灑汽油至被害人身上的案件，熱心民眾在社群媒體發文「目前已經被地檢署放出來了」，內容與事實情形不符，檢察官接獲警方函送報告本案後，隨即指示警方通知嫌犯到警局說明案情，而嫌犯到案說明後也提出精神相關疾病之診斷書。

▲▼彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子。（圖／爆廢公社）

▲鄰居朝謝姓父子倆噴灑汽油。（圖／爆廢公社，下同）

彰檢說明，檢、警知悉該情況後，即刻依照精神衛生法啟動通報程序，並由消防局、衛生局、警察局等單位，於25日上午11時45分許，將嫌犯送往彰化基督教醫院診療，也因此熱心民眾發文應是對於司法程序有所誤會。

彰檢強調，本案既屬「函送」偵辦，又已啟動精神衛生法之通報、就醫程序，送往醫院診療，自無所謂地檢署放人等與事實不符之情況。

▲▼彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子。（圖／爆廢公社）

回顧這起事件，70歲老翁與謝男是鄰居，雙方疑似長期關係不睦，昨日早上，老翁右手持汽油噴槍、左手拿點火噴燈，朝謝姓父子狂噴汽油，意圖點火；而護子心切的謝男則迅速跳下車，並一拳將對方打倒在地。

儘管嫌犯有就醫紀錄，謝男堅持提告傷害、殺人未遂；警方也在謝男住家加設巡邏箱，加強周邊巡邏，並通報衛生單位進行個案認定，以確認嫌犯是否符合強制就醫條件。

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