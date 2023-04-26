聯華火災現場3大關鍵錯誤　釀7死慘劇「全倒冷凍庫」

▲聯華火災現場。（圖／記者許權毅攝）



記者崔子柔／綜合報導

食品大廠聯華食品彰化廠昨（25）日清晨6時許發生火警，共22名員工受困，其中7人不幸喪命。消防人員則認為，員工躲進冷凍庫、廠區空間曲折、接收誤差資訊3大錯誤，造成這場嚴重悲劇。

彰化縣消防局25日6時許接獲報案後，出動121名人力到場救援，起火點位在2樓，現場有22名員工受困，其中10人被救出時失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，7人不幸宣告不治，3人已恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。

▲聯華員工躲藏的冷凍庫內部畫面。（圖／民眾提供）



根據《中時新聞網》報導，北斗消防分隊長江坤和指出，廠區放置許多機台及物品，而且每層樓有10多個作業隔間、通道曲折，環境非常艱難。

彰化消防局第四大隊副大隊長江錦松表示，消防員衝進火場就花了不少時間，到3樓冷藏庫時只找到3名員工，與當時接獲的資訊相差甚大，直到4樓才發現15名員工全倒臥在地。

▲聯華員工躲藏的冷凍庫內部畫面。（圖／民眾提供）



根據本站報導《聯華食品7死「全倒臥冷凍庫」 專家點保命3關鍵》，據消防人員透露，聯華食品工廠四樓為包裝區，不僅有許多隔間，冷凍庫門口僅幾片塑膠簾與外面相隔，濃煙不斷竄入，冷凍庫外側是狹小洗手空間，以及放置員工塑膠鞋、個人物品的鐵櫃、鐵架；冷凍庫內部都是堆高成山的塑膠籃，要躲15人不僅相當擁擠，也無對外窗戶可讓空氣流通，諸多原因都增加員工求生難度。

消防員工作權益促進會顧問林佳瑋指出，冷凍庫或冷藏庫並不是一個完全密閉的空間，從現場消防人員的救災狀況可知，濃煙仍然進入冷藏庫／冷凍庫，而人員進入冷凍庫、冷藏庫之後，沒有對外窗可供逃離，是一個封閉空間，受困之後，只能無奈地被迫嗆死在裡頭。