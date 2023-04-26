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楊晨熙購屋秘技！捷運紅線上「小帝寶換大帝寶」

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲楊晨熙買房有術，依照她的選房撇步，捷運紅樹林站的「山河帝寶」掌握捷運、品牌，兩大購屋關鍵，小坪數低總價更讓小資族能輕鬆成家，讓她非常心動。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在高房價時代，如何才能買得起房子，一直是小資族最想知道的話題，置產有成的女星楊晨熙大方分享她的小資女買房術，她笑說自己最愛請教房產達人，偷師專業人士的買房投資術，透過買房、挑房，把口袋裡的錢越變越大，一步步實現夢想。

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

楊晨熙笑說自己跟許多人一樣都不是含著金湯匙出身，因此從學生時代就開始工作賺錢、經營副業、投資等，努力朝「後天人生勝利組」邁進，她的理財觀念是，不要傻傻只會存錢，要學會用錢滾錢，「好房子對女生來說，不但是一個很好的出路，也是一個很好的退路。」甲山林房產達人許茂諺非常認同楊晨熙的觀念，他表示「房子是所有人一輩子的靠山」，尤其是對小資族而言，第一間房選擇預售屋，能更加輕鬆付款，買下屬於自己的房子。

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

那麼首購族到底買什麼樣的房子才好呢？房產達人許茂諺給購屋族四大買房建議，第一買在捷運站附近，第二挑令人安心的建設品牌，第三評估區域產業發展或政府是否投入重大建設，第四點最重要，「總價要買得起」，如果還有像是預售屋的付款方式能讓人更輕鬆，最好未來還能享有增值空間。像是淡水紅樹林站旁的建案「山河帝寶」，不僅地段優越、建商品牌有口皆碑，再加上區域展望和超級實惠的總價，讓許茂諺相當推薦小資族入手。

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「山河帝寶」距離紅樹林捷運站350公尺，步行只需約5分鐘就能到，以捷運紅線串連信義計畫區、台北車站等商業區，滿足消費娛樂等機能十分便利；而且前有淡水河景及觀音山景、後有大屯山景，正是一座名符其實的「山河帝寶」。2800坪大基地由甲山林績優建商開發，已深耕房產近40年的甲山林集團，擁有豐富經驗與成功案例，更領先業界，針對住戶提供屬於專戶的「建築生產履歷」，讓住戶和消費者能放心買、安心住。另外，「山河帝寶」緊鄰關渡產業園區、北投士林科技園區，未來前景一片看好，讓楊晨熙驚嘆能買到依山傍水的捷運宅，相當符合上班族搭捷運通勤的需要，又有捷運站和科學園區的加持，「未來保值性不得了」。

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「山河帝寶」基地面積2873坪，採南法莊園概念設計，有千坪皇家花園、歐式噴水池，住客隨時感受到濃濃的歐風貴族浪漫感；亦有交誼廳、健身房等全齡化休閒俱樂部，天天享受南法度假風情，楊晨熙笑說這樣回家就好比回到飯店一樣，「回家就像去度假」。

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

楊晨熙表示「山河帝寶」難得之處在於，擁有眾多優勢但坪數規劃僅23-45坪，小坪數低總價，輕鬆就能夠實現買房夢想，許茂諺表示「山河帝寶」隨著科技走廊發展、淡北快速道路開通、淡江大橋通車等重大利多，未來還有升值空間，「不論是自住、置產、投資都是不錯的選擇」。楊晨熙分享自己買了第二間房之後，就將第一間房子出租收租金，租金剛好cover第二間的房貸，對她來說房子就變成了「長期的資產」；因此她認為小資族要把買房壓力當作動力，並且以小換大，就能「小帝寶換大帝寶」，一戶養一戶、一間接著一間，將財富長久累積下去。

山河帝寶官網連結：https://lihi3.cc/e8s6c

▲▼淡水,山河帝寶,甲山林,捷運,楊晨熙,即賞屋北區,即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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