搭捷運忘帶錢包！女學生解鎖北捷「貼心服務」　服務員2舉動暖哭她

▲一名女學生因為忘記帶錢包，意外解鎖了北捷的貼心服務。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

忘記帶錢包，竟意外發現了北捷超貼心的服務！新北一名女學生日前準備出門上課，到了捷運時才發現錢包、悠遊卡都沒帶，頓時讓她感到相當心慌，沒想到在服務員的引導下，解鎖了北捷的「超貼心服務」，受到暖心的幫助，讓她相當感動，甚至差點掉下眼淚。

這名女學生在「我是土城人 我愛土城區」分享，她日前準備前往學校上課，沒想到抵達捷運以後，才發現錢包、悠遊卡都沒帶，原先打算靠手機刷卡，卻發現自己什麼都不會，一度相當掙扎，打算直接回家。

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▲後來在服務人員的引導下，女學生借到車資，服務人員又自掏腰包，解決了她回程的困擾。（圖／翻攝臉書／我是土城人 我愛土城區）



女學生無奈之下，只好硬著頭皮請教服務人員，如何使用手機刷卡，最後在2名服務人員的幫助下，使用身分證借了一趟悠遊卡的錢，只要拿著收據到任何捷運櫃台，都能刷條碼結清欠款。

由於每次只能借單趟捷運的錢，服務人員於是開口詢問，是否有辦法跟同學借到回程的車資，雖然女學生回覆「可以」，但服務人員仍感到擔心，於是自掏腰包，借了50元給女學生，這樣就不必再麻煩同學。

▼女學生搭捷運忘帶悠遊卡，結果服務人員超貼心的舉動，差點讓她落下眼淚。（示意圖／記者林敬旻攝）



女學生解鎖了北捷貼心的隱藏服務，又受到服務人員暖心幫助，只能不斷控制自己不讓眼淚流下，除了道謝、詢問如何還錢以外，腦海中已被感激的情緒佔滿，沒有其他想法。

女學生最後也說，這枚50元她不會用來買票，而是留下來做紀念、提醒自己時時行善，「憂鬱藍藍的下雨天，因著二位天使，讓我看到一片綠地裏（裡）的彩虹。」