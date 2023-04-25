便當店「雞排不切」多收20元！高雄男氣喊：價格參考用　店家喊冤

▲男子購買雞排便當，要求店家不切，卻被告知要加收20元。（圖／翻攝Google評論）

記者柯振中／綜合報導

不切雞排竟然要加錢！高雄市一名男子日前到旗山某便當店光顧，看到招牌上寫「雞排飯85元」，於是開口點了一份，沒想到要求「雞排不切」，竟然被店家告知加價20元，讓他氣得留下負評。對此，店家也出面喊冤，因為整塊雞排比較大片，要用單點的價格計算，雞排便當則是用重量來計算，重量有差價格才不同。

這名男子日前到旗山某便當店光顧，看到菜單上的雞排飯要價85元，於是點了一份，同時告知店家「雞排不要切」。沒想到，這時店家回應，若雞排整片不切，則要加價20元，讓他感到相當困惑，如果這樣的話，那麼標價是不是「僅供參考」。

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▼男子聽完店家的說法，感到相當困惑，認為標價「僅供參考」。（圖／翻攝Google評論）



消息引發熱議後，店家也出面喊冤，如果雞排不切的話，會用單點的價格來算，至於「雞排便當」的部分，則是按克數來秤重，所以才會有價差。

店家解釋，整片的雞排單點55元，總重量為240公克，而雞排飯裡面的雞排約為180公克，重量差了60公克，顧客可能是誤會「一個便當就是配一整塊的雞排」，所以才會出現溝通上的落差。