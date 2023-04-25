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社會 社會焦點 保障人權

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲金毛男棄屍後，前往桃園摩鐵再「續攤」。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、黃資真／新北報導

新北1名30歲洪姓男子23日與2名少女到摩鐵開毒趴，狂歡過後2少女疑因吸毒過量暴斃，緊急將遺體棄置樓梯間用棉被遮蓋落跑，事後又約1名女子到桃園開房吸毒續攤遭逮。今(25)日凌晨台北地院認定洪男涉犯殺人、轉讓禁藥因而致人於死罪、對未成年人犯轉讓毒品罪等，有串供逃亡之虞，裁定收押。

北院說明，洪男雖未全部坦承罪行，但有相關證據可佐證，足認洪男涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，或藥事法第83條第2項、第1項之轉讓禁藥因而致人於死罪嫌，與毒品危害防制條例第9條第1項、第8條第2項、第3項之成年人對未成年人犯轉讓第二級、第三級毒品罪嫌，或同條例第8條第2項、第3項之轉讓第二級、第三級毒品罪嫌。

且所涉殺人、轉讓禁藥因而致人於死，均係屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，有事實及相當理由足認洪男有逃亡、勾串證人之虞，且有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見、通信。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧此案，從事裝潢木工的洪男（30歲）透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，上午5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，上午10點多洪男醒來，驚見2名少女已無呼吸心跳，他慌忙想把她們載走，但搬沒幾下就嫌重，於是將遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在洪男3人購買的休息鐘點時數到了之後敲房門催促，發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男逃離命案現場後，當天中午竟立刻邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，馬上前往破門逮人，房內與命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命等物。

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