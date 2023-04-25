撞樹爛毀1死1傷！網認出這款「經典跑車」…感嘆：又少一輛牛魔王

▲台南仁德24日晚間發生死亡車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市仁德區24日晚間發生一起重大車禍，一輛百萬雙門跑車行經德崙路時，突然失控擦撞停放路旁的小貨車，隨後猛力自撞路樹，釀成1死1傷。該輛鐵灰色超跑雖然被撞得面目全非，但仍有網友根據細節認出這輛跑車就是豐田的經典代表「牛魔王」（TOYOTA Supra），新車要價250萬元起。

台南市消防局24日晚間7點多接獲民眾報案，仁德區德崙路發生嚴重車禍，一輛鐵灰色超跑撞上路樹，右側車身陷入樹幹中，警消到場時，發現坐在副駕的梁男傷勢嚴重，立即破壞車體協助脫困，惟救出時已經沒有心跳，送醫搶救後仍宣告不治；而駕駛洪男同樣受創，但傷勢較輕微，酒測值為零，脫困後送往醫院治療。

初步調查，男7點46分駕駛跑車沿德崙路由南向北行駛，不料經過彎道後，不明原因失控撞上路旁停放的小貨車，隨後猛力撞向路樹。詳細肇因還有待釐清。

▲網友認出這輛跑車應是豐田的經典代表「牛魔王」。

事故發生後，雖然雙門超跑已被撞得面目全非、車頭爛毀，但仍有網友根據細節認出這輛跑車就是豐田的經典代表作、也是該家的跑車擔當「牛魔王」，新車要價250萬元起。TOYOTA總代理和泰2022年10月才正式導入全新GR Supra，提供3.0T Premium MT與3.0T Premium AT雙車型、以及8款車色，該輛跑車為六氣缸引擎，加速至100km只需4.3秒，提供340匹馬力的極致加速性、及穩定動力輸出。

眼尖網友指出，該輛牛魔王應是JZA80(第四代)車型，於1993年生產，具有其經典魅力，改裝後還能發揮強悍性能，不過A80車款早已於2002年正式停產，21年過去，車況良好的A80愈發少見，如今卻被撞成一團廢鐵，網友也感嘆，「世界上又少了一輛經典牛魔王！」