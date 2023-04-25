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亞都飯店驚爆內鬨！董座強換異己　2大創始股東鬧翻

周永銘一派挾股權優勢，成功解任對手陣營董事。

▲周永銘一派挾股權優勢，成功解任對手陣營董事。（圖／鏡週刊提供，下同） 

圖、文／鏡週刊

已近50年歷史的老字號五星級飯店亞都麗緻，近年受疫情衝擊營運不佳，虧損持續擴大。本刊調查，董事長周永銘因不滿另一大股東對營運提出質疑，在3月中，亞都麗緻罕見召開股東臨時會，成功解任對手陣營董事，並修改公司章程，縮減董事會席次下限，降低敵手反撲機會。據悉，董事遭解職的另一大股東正醞釀反擊，一場茶壺風暴即將引爆。 

3月中，老字號飯店亞都麗緻召開股東臨時會，由董事長周永銘親自主持，會中決議解任崇嶽投資有限公司法人代表擔任的董事職務，由於當天沒有任何股東鬧場，會議短短20分鐘就結束，隨後周永銘踩著輕盈的步伐，離開現場。但這起看起來十分平凡的解任案，卻掀開一場茶壺內的風暴。

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成立近半世紀的亞都麗緻，是由周志榮、周賴秀端、林有承等人投資創辦，過去在「台灣飯店業教父」嚴長壽的經營下，成為北市知名飯店之一，2016年嚴長壽退休後，交由周、林2大股東的後代共治，由於周家持股較多，因此推選周家二代周永銘擔任董事長。

沒想到，多年來和諧共治的局面竟出現變化，這次股臨會在周永銘的主導下，毫無預警把林家的法人董事解任，讓外界相當訝異。「主要是周董（周永銘）不滿林家曾對亞都的營運績效提出質疑。」一名知情人士透露。

果不其然，3月16日亞都麗緻召開股臨會，周永銘一派挾股權優勢，以迅雷不及掩耳之勢，成功解任林家代表的董事，同時決議通過修改公司章程，縮減董事會席次下限，從原本的7至9席，改為5至9席，藉此削減對手的影響力。

根據了解，近來在亞都麗緻的董事會上，2派人馬時常意見相左，如今以周永銘為首的一派，還大動作剷除異己，削弱林家在董事會的影響力，此舉已經觸碰到對方的敏感神經，隨著公司六月股東常會到來，一場茶壺風暴即將引爆。

針對相關情事，亞都麗緻透過發言體系表示，解任原因已於當天會議中說明，且解任董事在股東臨時會獲得股東同意，亦已由經濟部核准通過。

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