被罵小三怒潑住院正宮熱湯麵　她嗆「讓妳潑回來」下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓女子因為不滿被林姓女子罵「小三、細姨」，去年3月間帶著一碗熱湯麵假意前往醫院探望住院的林女，接著將湯麵潑出去，造成對方左側腹部及大腿紅腫。事後她賠償1000元，並回嗆「不然我讓妳（林女）潑回來」，結果害自己吃上傷害罪官司，被屏東地院法官判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲吳女不滿被罵小三，竟朝躺在病床上的林女潑熱湯麵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，吳女與林女之間有私人糾紛，她得知對方因故住院，2022年3月28日上午10時許假裝要去探視，帶著剛購買的熱湯麵前往醫院，進入病房之後雙方發生口角，她一氣之下竟將湯麵潑向躺在病床上的林女，造成對方左側腹部及大腿紅腫。

吳女挨告之後坦承確實有在上述時間前往醫院，也有向林女潑湯麵，但她辯稱，自己是從高雄坐火車到屏東探病，麵是在高雄買的，抵達醫院時早已變冷，她也沒有看到林女受傷，「我向林女說，她的公婆不希望她再回去，我不是蓄意把麵無故灑在她身上，是她先罵我是小三、細姨（台語，小老婆的意思）。」

然而，醫院護理師證稱，她進去病房時就看到林女身上有湯麵，林女說會痛，經檢查後發現皮膚有微微發紅，當下立即使用優碘處理，而處理湯麵的人說麵是溫的，「林女當時在病床上半躺，沒有蓋棉被，還說潑她麵的人是小三，跑到醫院來欺負人，邊說邊撞床欄，情緒很激動。」

屏東地院法官進一步調查，發現吳女在偵查、法院準備程序等過程中都有承認自己就是潑麵的人，還提及「麵潑下去她（林女）皮膚紅紅的，是我造成的沒有錯，我也有負責任」、「那個傷口很小片，我有拿錢1000元給XXX（林女丈夫），要XXX拿給她去看醫生，不然我讓她潑回來，我承認她有受傷，我承認我潑灑麵的動作導致她身體紅腫」。

法官認為，從傷勢照片、林女證詞、護理師證詞和吳女本人的說詞看來，吳女潑熱湯麵導致林女受傷，因果關係明確；此外，一般攜帶食物去探病都是就近採買，吳女聲稱麵是在高雄買的，還一路搭火車、計程車前往屏東的醫院，縱使是真的，那麵條應該早已吸飽湯汁泡爛且無餘溫，又怎麼會導致林女受傷，因此最終不採信她的說詞，並依傷害罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。