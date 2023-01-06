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社會 社會焦點 保障人權

「猜拳下次誰在上」夫外遇3女　妻討41萬贍養費1原因沒了

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）指控丈夫阿雄（化名）婚後外遇不斷，還和小三互傳露骨訊息，例如「猜拳決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」等等，讓她身心受創，事後還被趕出婆家，這段婚姻讓她心力交瘁，因此決定訴請離婚，最終也獲得屏東地院法官判准；但她要求丈夫支付41萬元贍養費，卻被法官裁定駁回。

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小鳳發現丈夫居然與小三互傳訊息，大聊「下次誰要在上面」這種曖昧話題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和阿雄是在2017年10月間結婚，雙方認識不深，沒有感情基礎，婚後丈夫頻頻外遇，2020年10月至12月間被她抓包外遇，丈夫和小三除了有汽車旅館的訂購資訊，還互傳「猜拳決定，決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎？可以這樣才激情是嘛」等親密對話，顯然早就已經發生性行為，後來小三的丈夫得知此事也很憤怒，甚至為此飆罵阿雄一番。

小鳳接著說，丈夫在2020年12月間又透過通訊軟體與暱稱為「琦琦」、「臻臻」等女子搞曖昧，還與其中1人通話長達1小時以上，她吞不下這口氣，於是決定提告，沒想到卻被丈夫趕出婆家，至今都只能獨自居住在外，這段婚姻讓她心力交瘁，也不想繼續維持下去了，因而決定向法院訴請離婚。

另外，小鳳認為，她的母親在2021年3月間確認罹患高血壓病，父親則在同年10月突然因左側腦梗塞併發心肌硬死、右半身癱瘓而失去語言和自理能力，而她失去丈夫支援，龐大的醫藥費讓自己感到很無助，因此決定向丈夫請求支付41萬6000元的贍養費。

對此，阿雄經過合法通知並未出庭，他透過聲明強調，對於外遇等事情不爭執，對離婚也沒有意見，但不同意給付贍養費。

屏東地院法官認為，小鳳針對阿雄外遇一事提告，經法院判決勝訴，雙方對此也沒有爭執，可見外遇之事屬實，考量到兩人已經全無感情，可歸責程度也是男方較重，最終裁定准許女方的請求，判准離婚。

至於贍養費的部分，法官指出，小鳳並非沒有自營生計能力之人，她的雙親患病也與離婚的時間不同，不得推認與離婚有關，所以她還是要負起對父母的扶養義務，不能將自己對父母的義務責任一起推給阿雄，因此認定這部分的主張自屬無據，裁定駁回，全案仍可上訴。

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